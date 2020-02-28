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تعليم

عميد تربية عين شمس: الساعات المعتمدة يحتاج إلى بنية تحتية جيدة لتطبيقه

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:39 م
عميد تربية جامعة
عميد تربية جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، وجود بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام الساعات المعتمدة داخل الجامعات، وخاصة الكليات التي تضم طلابا بأعداد كبيرة؛ نظرا لقلة عدد القاعات، وكذلك أعضاء هيئة التدريس.


جاء ذلك، في سياق تعقيبه على ما يتداول من أنباء،  حول مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لبعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص المادة ٧٩ والمواد المتعلقة بتحديد عدد سنوات الدراسة بالكليات بما يتماشى مع "التحول لنظام الساعات والنقاط المعتمدة"، ومنح الطالب درجته العلمية متى استوفى متطلباتها الدراسية بغض النظر عن عدد السنوات المقررة للدراسة. 

وبرر "أبو العينين" خلال تصريحات لـ" صدى البلد"، وجود بعض الصعوبات، بأن نظام الساعات المعتمدة يعتمد على اختيار المواد، فبالتالي لا بد من توفير عدد قاعات أكثر، لتدريس عدد من المقررات في آن واحد، بالاضافة لتوفير عدد كبير من الأساتذة؛ لذلك تضع بعض الكليات حد أقصى "3 مواد اختيارية" بدلا من 6، بسبب قلة عدد القاعات.

وأشار إلى نظام الكنترول والامتحانات بنظام الساعات المعتمدة، يختلف تماما عن كنترول نظام الفصل الدراسي، حيث يعتمد على الأستاذ بنسبة 90 في المائة، وإلمامه بكل ما يتعلق بالمادة والطلاب أثناء تصحيح أوراق الامتحانات، نظرا لتعامله بطريقة مباشرة معهم.

ونوه لضرورة وجود نظام "قبول وتسجيل" مختلف تماما عن شئون الطلاب، عبارة عن نظام إلكتروني كامل، ووجود خبرة لدى القائمين بالعمل عليه، بالاضافة إلى شخص إداري واعٍ.

وأضاف عميد تربية عين شمس، أن نظام الساعات المعتمدة هو نظام ساري بجميع دول العالم، ولابد ان نتماشى مع العصر، وجرت الموافقة من "لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات" على تطبيق نظام الساعات المعتمدة، ضمن اللوائح الجديدة. 

واكد ابو العينين ان المرشد الأكاديمى، يعتبر بمثابة مرشدا ودليلا للطالب، ولا بد من انتقائه بشكل دقيق، وتأهيله من خلال تدريبه من خلال دورات متخصصة، وحضوره ندواتٍ؛ لكي يصبح أكثر خبرة في نظام الساعات المعتمدة، حتى يوصل المعلومات بشأنه، للطلاب، بشكل سليم.
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