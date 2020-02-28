الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في محافظة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية في قرية الحصفة التابعة لأمانة مركز الرياض.





جاءت القافلة تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات.





وقال الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري للحزب بكفر الشيخ، إن القافلة شملت تخصصات الباطنة والأطفال والأنف والأذن والمسالك والعظام والنساء والتوليد والأسنان والعلاج الطبيعي، وجراحة الأطفال والتحاليل الطبية.





وأوضح أنه جرى الكشف على 900 حالة من أبناء القرية والقرى المجاورة بحضور رضا عبدالعزيز أمين الحزب بمركز الرياض وأشرف الدسوقي، أمين التنظيم بالمركز.





يأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.





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