AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في محافظة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية في قرية الحصفة التابعة لأمانة مركز الرياض.

جاءت القافلة تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم وذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات.

وقال الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري للحزب بكفر الشيخ، إن القافلة شملت تخصصات الباطنة والأطفال والأنف والأذن والمسالك والعظام والنساء والتوليد والأسنان والعلاج الطبيعي، وجراحة الأطفال والتحاليل الطبية.

وأوضح أنه جرى الكشف على 900 حالة من أبناء القرية والقرى المجاورة بحضور رضا عبدالعزيز أمين الحزب بمركز الرياض وأشرف الدسوقي، أمين التنظيم بالمركز. 

يأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.

اقرأ أيضًا:
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
الكشف على 900 حالة في قافلة طبية لـ مستقبل وطن بـ كفر الشيخ.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ

قوافل مستقبل وطن الطبية توقع الكشف على 2550 حالة بالغربية.. صور

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بقرية أريمون في كفر الشيخ.. صور

مستقبل وطن ينظم قافلتين للعيون وتنظيم الأسرة في كفر الشيخ .. صور

«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية للعيون بمركز بلطيم في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

بنشرقي كلمة السر.. 4 أهداف وطرد ملخص مباراة الزمالك والترجي

بعد نفاده مرتين.. إقبال خرافي على هذا الهاتف في الإمارات

بن شرقي يحرز الهدف الثاني للزمالك.. وطرد للاعب الترجي

على الهواء.. تامر أمين يغازل إنجي علي والرد مفاجأة.. فيديو

خناقة شوارع بين لاعبي الترجي وحكم المباراة

تامر بدوي: على الزمالك توخي الحذر في رادس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء