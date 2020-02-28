هاشتاج الزمالك والترجي يشعل تويتر.. ومغردون: عيدوا الشهر من تاني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " هاشتاج #الزمالك_الترجي بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى حقق فيها أبناء ميت عقبة، الفوز بنتيجة 3-1.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "ـ، وجاءت التغريدات عليه، كالآتى:
الرجالة
#الزمالك_الترجي
#الزمالك_الترجي
#الزمالك_الترجي عيدوا الشهر من تاني
#الزمالك_الترجي مبرووك يازمالك
بن شرقي لاعب عظيم وفارق جدا مع الزمالك ألف مبرووووك الفوز في أول 90 دقيقة بس لسة المشوار طويل. #الزمالك_الترجي
أنا بحب الزمالك مش عشان فريق كروي؛ لأ، عشان سيناريست متخصص في كتابة الدراما #الزمالك_الترجي