هاشتاج الزمالك والترجي يشعل تويتر.. ومغردون: عيدوا الشهر من تاني

#الزمالك_الترجي





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "ـ، وجاءت التغريدات عليه، كالآتى:













#الزمالك_الترجي عيدوا الشهر من تاني



















#الزمالك_الترجي مبرووك يازمالك





بن شرقي لاعب عظيم وفارق جدا مع الزمالك ألف مبرووووك الفوز في أول 90 دقيقة بس لسة المشوار طويل. #الزمالك_الترجي









أنا بحب الزمالك مش عشان فريق كروي؛ لأ، عشان سيناريست متخصص في كتابة الدراما #الزمالك_الترجي





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " هاشتاجبعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى حقق فيها أبناء ميت عقبة، الفوز بنتيجة 3-1.