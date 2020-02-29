AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

درجاتها مش محسوبة.. 8 معلومات عن امتحانات مارس التدريبية لطلاب أولى ثانوي

السبت 29/فبراير/2020 - 08:13 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم لعقد اختبارات إلكترونية تدريبية خلال شهر مارس ، وذلك بهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 8 معلومات عن امتحانات مارس التدريبية المقرر عقدها لطلاب اولى ثانوي :

* تبدأ الامتحانات من 22 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020

* يهدف الاختبار التدريبي إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

* نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي.

* لن يتم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختيارات التدريبية حيث سينتظم الجدول المدرسي قبل بدء الاختيارات يوميا

* الاختبارات التدريبية المقرر عقدها في مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح.

*  الاختبارات التدريبية ستكون فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

* الأسئلة التي تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسي.

* سيقوم كل معلم عقب انتهاء أداء مادة تخصصه، بمناقشة طلابه حول إجاباتهم، والرد على استفساراتهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب 2 ثانوي .. نموذج استرشادي للتدريب على شكل امتحان الفيزياء

المدارس تستعد لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية.. بروفات ناجحة لدخول طلاب مدارس القاهرة على المنصة الامتحانية.. و10 نصائح لضمان حل الاختبارات بدون أعطال

لطلاب 2 ثانوي .. أسرار مهمة تضمن الدخول على منصة الامتحان بالتابلت دون مشاكل

35 سؤالا.. طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يمتحنون اللغة العربية اليوم

غشاشون ينشرون صور امتحان علم نفس 2 ثانوي ويطلبون إجاباته

كل ما تريد معرفته عن امتحانات مارس التدريبية المقرر عقدها لطلاب أولى ثانوي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أمير كرارة يعاكس ليلى علوي على الهواء.. والأخيرة ترد.. أسعار السيارات تتهاوى.. تخفيضات تصل لـ 100000 جنيه.. عربي تماثل للشفاء من فيروس كورونا

حارس الترجي: لا يجب الحديث عن ظلم الحكم وما حدث يمنحنا دفعة للثأر

أخبار الفن.. عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء مبارك.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد فلوكس.. مصير مقتنيات أحمد زكي

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 29-2-2020

AdvertisementS

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

دخلت التاريخ يا محظوظ.. صوفينار تشعل السوشيال بفيديو جديد أثناء ركوبها الحمار

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق

الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. تفاصيل

حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

حقيقة إصابة نجم شهير بفيروس كورونا

تحديا لقرار المنع.. حسن شاكوش فى حفل زفاف ابنة مدحت شلبي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق

نيللي تخطف الأنظار خلال تكريمها في مهرجان الكاثوليكي.. صور

شاهد.. أم تقود أطفالها إلى المدرسة ثم تكتشف نسيانهم