درجاتها مش محسوبة.. 8 معلومات عن امتحانات مارس التدريبية لطلاب أولى ثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم لعقد اختبارات إلكترونية تدريبية خلال شهر مارس ، وذلك بهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات .
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 8 معلومات عن امتحانات مارس التدريبية المقرر عقدها لطلاب اولى ثانوي :
* تبدأ الامتحانات من 22 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020
* يهدف الاختبار التدريبي إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
* نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي.
* لن يتم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختيارات التدريبية حيث سينتظم الجدول المدرسي قبل بدء الاختيارات يوميا
* الاختبارات التدريبية المقرر عقدها في مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح.
* الاختبارات التدريبية ستكون فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.
* الأسئلة التي تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسي.
* سيقوم كل معلم عقب انتهاء أداء مادة تخصصه، بمناقشة طلابه حول إجاباتهم، والرد على استفساراتهم