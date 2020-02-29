درجاتها مش محسوبة.. 8 معلومات عن امتحانات مارس التدريبية لطلاب أولى ثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم لعقد اختبارات إلكترونية تدريبية خلال شهر مارس ، وذلك بهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات .





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 8 معلومات عن امتحانات مارس التدريبية المقرر عقدها لطلاب اولى ثانوي :





* تبدأ الامتحانات من 22 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020





* يهدف الاختبار التدريبي إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.





* نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي.





* لن يتم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختيارات التدريبية حيث سينتظم الجدول المدرسي قبل بدء الاختيارات يوميا





* الاختبارات التدريبية المقرر عقدها في مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح.





* الاختبارات التدريبية ستكون فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.





* الأسئلة التي تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسي.



