توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 29/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 29 فبراير 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

برج الحمل:

مهنيًا: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك وعلى علاقاتك بالزملاء في العمل

عاطفيًا: قد تضطر إلى الاهتمام بشؤون عائلية تشغلك عن الشريك، أو ربما تصطدم بأحد الأولاد أو بأحد أفراد العائلة، ما يولد جوًا قاتمًا فكن حذرا هذا اليوم يا عزيزي الحمل

صحيًا: خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر





اقرأ أيضا :





برج الثور:

مهنيًا: يوم شديد التوتر ما يجعلك تعاني مراوحة المكان، وقد تصمت عن تصرفات شائكة ونيات سيئة أو تضطر إلى التكيّف مع أجواء معادية

عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فقد تتاح لك الفرصة لإثبات حضورك ولاستقطاب الاهتمام والدعم والتأييد، فلا تكن متحفظًّا أمام الشريك

صحيًا: تضع جانبًا مشاغلك الحياتية والمهنية وتولي الشأن الرياضي الاهتمام الكافي

برج الجوزاء:

مهنيًا: يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك، وتكون اللولب في عملك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك

عاطفيًا: عليك أن تكرّس المزيد من الوقت للشريك وتهتم أكثر بحياتك العاطفية ولا سيما اليوم على الرغم من كثرة مشاغلك

صحيًا: أنت إنسان تقدر عواقب الأمور في كل شيء فكيف إذا تعلق الأمر بالوضع الصحي

برج السرطان:

مهنيًا: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما إلى السفر وتأجيل الحلول إلى ما بعد عودتك وأخذك قسطًا من الراحة

عاطفيًا: تعيش أجواء صاخبة في علاقتك مع الشريك، فتلتبس عليك الأمور وتشعر بالضياع وعدم الاستقرار والارتباك في التعاطي

صحيًا: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس في مصلحتك

برج الاسد:

مهنيًا: لا تخش التعبير عن رأيك جهارًا إذا كنت مقتنعًا به، الخطأ مكلف لن يكون سهلًا ولكن تبعاته تكون صعبة

عاطفيًا: عليك اليوم قبل الغد مصارحة الشريك بما تفكر فيه، الصراحة تعبّد الطريق أمامك نحو خطوات مستقبلية

صحيًا: الحساسية التي تصيبك سنويًا لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك فحافظ على مانعتك بممارسة الرياضة

برج العذراء:





مهنيًا: إذا لم تقتنع بوجهة نظر رب العمل، لا توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك فكل شيء بالحوار يتم حله

عاطفيًا: تنتفض على واقع أو تستاء من تصرف الشريك، لكن عليك أن تتجنّب المواجهات وأن تتعامل معه بدلوماسية

صحيًا: كن على ثقة تامة أن التقيد بالإرشادات الصحية العلمية تؤتي ثمارها كما تشتهي

:برج الميزان

مهنيًا: أدعوك إلى استغلال الفرص الثمينة لتسهيل أمرك وشؤونك، فتكون البداية سهلة وتمهّد بالتالي لفترة مشرقة ومتألقة

عاطفيًا: اذا كنت مرتبط قد تلفتك أناقة الشريك كثيرًا خلال هذا اليوم، لكن ذلك يحتاج إلى موازنة كبيرة قد لا تتحمّلها على المدى البعيد

صحيًا: تفكّر في خوض مغامرة رياضية جديدة تبعدك عن هموم العمل ومشاغله



برج العقرب:

مهنيًا: تكون هناك ظروف داعمة لك فى هذا اليوم، تغمرك بذبذباتها الإيجابية وتطلب إليك تنشيط مشاريعك وتقديم طلباتك في أسرع وقت ممكن

عاطفيًا: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك يؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها لاحقًا، بل كن رومانسيًا ودبلوماسيًا وحاول ان تجعله متعلق بك اكثر

صحيًا: قاوم بكل ما أوتيت من طاقة المغريات التي قد تؤدي إلى تدهور وضعك الصحي

برج القوس:

مهنيًا: تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة

عاطفيًا: بعض الأمور تربكك اليوم وتؤثر في مستقبلك وقد تدفعك إلى اتخاذ قرار متهور علي الصعيد العاطفي قد تندم عليه مدى الحياة فكن حذرا يا عزيزي القوس

صحيًا: الاسترخاء في أحضان الطبيعة أو على ضفاف أحد الأنهر يريح أعصابك وينعكس بالايجاب على صحتك النفسية

برج الجدي:

مهنيًا: تأتيك أخبار جيّدة وفرص تظهر في اللحظة التي تحتاج إليها، تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعّا وتستقطب المؤيدين

عاطفيًا: لا تعلق على أمور لا تستحق الذكر بينك وبين الحبيب، وتوقف عند الأمور التي تفيد استمرار العلاقة وتقويها

صحيًا: الاهتمام بالوضع الصحي أمر دقيق ومهم جدًا، ويتطلب التخلي عن مغريات كثيرة

برج الدلو:

مهنيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع وخطط جيدا لكل خطة تخطوها

عاطفيًا: اذا كنت اعزب او منفصل فقد تتعاطف مع شريك قديم خلال هذا اليوم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعيق تقدم الأمور والوصول بها نحو شاطئ الأمان

صحيًا: تعيش يومًا منهكًا ومتعبًا يرتد سلبًا على صحتك ووضعك النفسي فكن حذرا وحاول ان تحافظ علي صحتك

برج الحوت:

مهنيًا: تنشط كثيرًا خلال هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء في محيطك المهني

عاطفيًا: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها ولا تزال التأثيرات الإيجابية الشمس في برجك تغمرك

صحيًا: الإكثار من الشوكولا والحلويات يعرض الأسنان للتسوس وبصيبك بالسمنة المفرطة فكن حذرا