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ملفات

الداخلية فى يوم.. إحباط ترويج 120 طربة حشيش بالدقهلية .. ضبط شخصين بـ 100 حيوان وكائنات محنطة مهددة بالانقراض

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:26 م
الداخلية فى يوم
الداخلية فى يوم
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
الداخلية فى يوم:
- ضبط تاجر مخدرات بـ 5 كيلو فودو بـ الخانكة
- 7 إجراءات وقائية لمنع نشوبها.. انفوجراف
- ضبط مقاول استولى على مليون و٥٠٠ ألف جنيه من مواطن بـ الإسماعيلية
- ضربة موجعة لتجار المخدرات.. إحباط ترويج ١٢٠ طربة حشيش بالدقهلية
- الجلسة بـ5 آلاف جنيه.. سقوط دجال روج لنفسه على فيس بوك
- حيلة شيطانية.. صاحب شركة يستولى على ٩ ملايين جنيه من بنك
- الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة عقب احتجازها داخل مصعد بعقار
- ضبط شخصين بحوزتهما 100 حيوان وكائنات محنطة مهددة بالانقراض
- ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقليوبية



شنت قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، اليوم الجمعة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام حملات كبرى على العديد من البؤر الإجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.


فأعلنت وزارة الداخلية، عن عدة تنويهات للتوعية من مخاطر الحرائق فى المنازل والمنشآت العامة.

صممت وزارة الداخلية انفوجراف عن أسباب الحرائق والإجراءات الوقائية التى يجب اتخاذها عند حدوث ذلك.

ويوجد 8 أسباب لتلك الحرائق منها التدخين بالمنزل وخاصة غرف النوم، وترك الأجهزة الكهربائية أثناء التواجد خارج المنزل، والتوصيلات الكهربائية العشوائية، واستخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع، وعدم غلق محابس الغاز والإسطوانات، وترك الطعام على المواقد دون الانتباه له، واستخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، وترك المدافىء موقدة أثناء النوم.

كما يوجد 7 إجراءات وقائية يجب اتباعها عند حدوث ذلك منها عدم ترك القابلة للإشتعال فى متناول الأطفال، وإجراء الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية، وغلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل، واستخدام الأجهزة والوصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات، وتوفير جهاز إطفاء حريق "مطفأة حريق" بالمنزل، وتوفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة، وتجنب التدخين بالمنزل.

وفى حالة حدوث أى حرائق يجب الاتصال على رقم الإدارة العامة للحماية المدنية الموحد 180. 


وألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو من مخدر الفودو والهيروين بدائرة المركز تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتولت النيابة التحقيق.





وردت معلومات سرية للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بتردد عاطل علي دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الفودو لترويجه علي عملائه بدائرة المركز.


تم إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية واللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعي"م.ر"35سنه عاطل.


وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 5 كيلو جرامات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 30 جراما ومبلغ 500 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهه المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.


وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مقاول بالإسماعيلية لقيامه بالإستيلاء على مليون و500 ألف جنيه من أحد الأشخاص بزعم توظيفها فى مجال المقاولات.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم زراعة - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ (1,500,000 جنيه) بقصد إستثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما تم الإتفاق عليه .

 أسفرت التحريات والمعلومات عن صحة البلاغ ، وتبين قيام (مقاول - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال المقاولات والحصول من الشاكى على مبلغ مالى قدره (1,500,000 جنيه) زاعمًا توظيفها له مقابل حصوله على أرباح إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف. الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة شمال سيناء ، وله محل إقامة آخر بمحافظة الشرقية ) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وعثر بحوزته على  (120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى، واستخدام السيارة والهاتف المحمول فى النقل والترويج.

قدرت القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالى ( 840,000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى من رصد ومتابعة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) والذى يبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية وعلاج الأمراض النفسية والمستعصية نظير مبلغ مالى قدره (5000 جنيه) للجلسة الواحدة.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة وتبين أنه (عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية ) وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة  وإيهام المواطنين بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وتسهيل حياتهم اليومية ، وفك أعمال السحر عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى للجلسة الواحدة ، كما أمكن ضبط (عدد (2) هاتف محمول خاصين بالمتهم أحدهما مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، مجموعة من الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج لأعمال الدجل والشعوذة.

وتمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على قرابة 9 ملايين جنيه من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة لإحدى الشركات الاستثمارية.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الشركات الإستثمارية ضد أحد الأشخاص (مالك شركة للرحلات) لقيامه بالحصول على قرض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بقيام (مالك مكتب للرحلات - مقيم بالقاهرة) بالحصول على تمويل ائتمان من بنك الاستثمار العربى بإجمالى مبلغ (8,8 مليون جنيه تقريبًا ) ، وذلك عن طريق تقدمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة للشركة تفيد على خلاف الحقيقة استئجار الشركة المبلغة لسيارات من شركة المتهم المذكور بإجمالى قيمة إيجارية شهرية تبلغ (625 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بالتحصل على المستندات المزورة عن طريق أحد الأشخاص "جار تحديده".. أمكن التوصل للمستندات المؤيدة للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المصرفية والاستيلاء أموال البنوك.

ونجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ إحدى السيدات عقب إحتجازها داخل مصعد بأحد العقارات بالقاهرة .

فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر. 

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، وتبين تعطل المصعد مابين الطابق الرابع والخامس بالعقار، حيث تم فصل التيار الكهربائى عن المصعد وتشغيله يدويًا ، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة. 

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضا المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط شخصين يمتلك كلًا منهما محل للتحف الأول بمدينة شرم الشيخ والثانى بمدينة دهب وبحوزتهما "103" من الحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض "محنطة".

وهى عبارة عن "65" كائنات وأسماك بحرية وحيوانات برية "محنطة" – 38 قطعة لأصداف وقواقع بحرية مختلفة الأحجام ولوحات ملصق بها أصداف وقواقع) ، وجميعها محظور اصطيادها أو الاتجار بها.

وذلك حال قيامهما بعرض المضبوطات بقصد البيع.. تم مصادرة المضبوطات بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة من إدارة محميات جنوب سيناء .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين يستغلون الأطفال في أعمال التسول تحت تهديد السلاح.




تم التحفظ على المتهمين وبصحبتهم 4 أطفال واعترفوا على المتهمين باستقطباهم للتسول مستغلين انفصالهم عن أسرهم.


وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين باستغلال الأطفال في أعمال التسول وتهديدهم.


وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عصر وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين منهم اثنين لهم معلومات جنائية وأنهم يستغلون انفصال الأطفال وجنوحهم عن أسرهم ويهددونهم بأسلحة بيضاء للقيام بأعمال التسول وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتولت النيابة التحقيق.
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