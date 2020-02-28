الداخلية فى يوم.. إحباط ترويج 120 طربة حشيش بالدقهلية .. ضبط شخصين بـ 100 حيوان وكائنات محنطة مهددة بالانقراض





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم زراعة - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ (1,500,000 جنيه) بقصد إستثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما تم الإتفاق عليه .





أسفرت التحريات والمعلومات عن صحة البلاغ ، وتبين قيام (مقاول - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال المقاولات والحصول من الشاكى على مبلغ مالى قدره (1,500,000 جنيه) زاعمًا توظيفها له مقابل حصوله على أرباح إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه .





وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف. الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .





ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالدقهلية.