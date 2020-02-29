7.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.448 مليار ورقة منفذة على 110 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.171 مليار ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجلت تعاملات المستثمرين المصريين 64.4 بالمائة من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 26.2 بالمائة والعرب على 9.4 بالمائة، بعد استبعاد الصفقات.



