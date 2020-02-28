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محمد صبحي يستعرض بدايته الفنية مع رفيق دربه لينين الرملي.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:58 م
محمد صبحي
محمد صبحي
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان محمد صبحي، إن الراحل لينين الرملي رفيق عمره منذ الدراسة والحلم المشترك والعمل سويا في العديد من الأعمال الفنية. 

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه عقب تخرجه قدم أول مسرحية له وهي «هملت»، وحضر عرضها صديقه الراحل الرملي ومن وقتها كونا ثنائي لتقديم أعمال مسرحية منها ما هو عن المسارح العالمية.

وأوضح صبحي، أن الرملي كان مفكر وليس مؤلف لأنه كان يطرح أمور في غاية الأهمية، مرددا: «أنا وهو شخص واحد مش ثنائي تقدر تقول أحادي رحلتنا بدأت في المسرح العالمي ثم في تقديم الأعمال المصرية الخالصة ولا نقلد الغرب». 

كتب لينين الرملي أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، مثل سك على بناتك للمهندس وتخاريف ووجهة نظر لصبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة و هاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.
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