وزير الثقافة الأسبق: نظام مبارك جدد من نفسه كثيرا قبل رحيله.. فيديو

قال الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إنه فى حالة الحديث عن مجتمع مدني يجب أن تكون التربية صحيحة.





وتابع حسنى خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "المدنية سلوك وليست سياسية، لافتا إلى أن كلمة مثقف تعني مقدر.





وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الحرية تتوقف على سلوك الفرد ومدي احترامه للمؤسسات.





وأوضح: "مفهوم الحرية لدينا كعرب أو كمصريين ليس واضحا، ونحن بحاجة لتصحيح المفاهيم لتفادي الوقوع فى مشكلات متكررة".



