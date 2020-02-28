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انتبه.. 3 أمراض تنتقل عبر حمامات السباحة.. تعرف عليها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:29 م
اضرار حمامات السباحة
اضرار حمامات السباحة
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حياة عبد العزيز

السباحة هي الرياضة المفضلة عند الكثير من الشباب والأطفال، نظرًا لفوائدها الكثيرة، وأنها رياضة مشوقة، وتعد السباحة من الرياضات الترفيهية، ولكن كشف العديد من الباحثون أثناء دراسات بحثية ان هناك أكثر من مرض ينتقل عبر حمام السباحة.

 

تعرف على أمراض تنتقل عبر حمام السباحة وفقًا لموقع «cdc»، خلال السطور التالية.

 

الإسهال

يعتبر الاسهال من الامراض الشائعة التي تنتقل عبر حمامات السباحة، فعندما تكون حمام السباحة به جراثيم وميكروبات، فإنه ينقل الجراثيم للأشخاص الذي بداخله، وذلك من خلال الجراثيم سواء عن طريق الفم او البلع او الجلد، ويصحب الإسهال الشديد علامات من الدم وحمى وقشعريرة.

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الطفح الجلدي

إذا كان الماء الملوث يلامس بشرة الشخص لفترة طويلة من الزمن ، فقد يتسبب في طفح جلدي يسمى طفح الحوض الساخن أو التهاب الجلد. غالبًا ما يحدث طفح الحوض الساخن بسبب الإصابة بالجرثومة Pseudomonas aeruginosa . هذه الجرثومة شائعة في البيئة (على سبيل المثال ، في الماء والتربة) وهي مجهرية ، لذلك لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وتكمن أعراض الطفح الجلدي:

- احمرار على الجلد.

- حكة شديدة.

- بثور حول بصيلات الشعر.

 

التهابات الجهاز التنفسي

هناك جرثومة تتكون في حمامات السباحة نتيجة لتراكم البكيتريا، وهي تصيب الرئة والجهاز التنفسي، والتي تؤدي لصعوبة في التنفس .

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