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أخبار العالم

المسماري يتهم تركيا وميليشيات السراج بتصفية جنود الجيش الليبي المحتجزين لديهم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:10 م
احمد المسماري المتحدث
احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
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قسم الخارجي
اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، قوات حكومة الوفاق معززة بوحدات من الجيش التركي الغازي بتصفية عدد من عناصر قوات القيادة العامة الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابون.

وقال المسماري في بيان: "في الوقت الذي تخرج مظاهرات في عدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة حكومة السراج، يتجدد كل يوم اختراق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الإرهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة وخاصة باستهداف الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف عصابات أسامة جويلي".

وأضاف المسماري: "هذه ليس اتهامات بل حقيقة تتجدد يوميا وأصبحت سلوكا عدوانيا يدعمه أردوغان بسياساته الرعناء".

وأردف: "في تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر إرهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم، قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابون".

وأكد المسماري أن حكومة السراج تضرب بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط.

واختتم البيان قائلا إن السراج وتركيا لم يحترموا المساعي الدولية لتمديد الهدنة، وتابع: "مما يدل أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية".
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