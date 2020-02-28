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فاروق حسني: البعض يصدرون دينا على مزاجهم لتغييب المجتمع

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:14 م
فاروق حسنى
فاروق حسنى
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حمزة شعيب
قال الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، إنه فى حالة الحديث عن مجتمع مدني يجب أن تكون التربية صحيحة.

وتابع حسنى خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "المدنية سلوك وليست سياسية، لافتا إلى أن كلمة مثقف تعني مقدر.


وأوضح: "مفهوم الحرية لدينا كعرب أو كمصريين ليس واضحا، ونحن بحاجة لتصحيح المفاهيم لتفادي الوقوع فى مشكلات متكررة، مشيرا إلى أن الحرية تتوقف على سلوك الفرد ومدى احترامه للمؤسسات.

ولفت فاروق حسنى إلى أن هناك من يحاولون تصدير دينا على مزاجهم لتغييب المجتمع وخلق حالة من الجدل، موضحا ان جماعة الإسلام السياسي كان هدفهم وقوع الوطن كاملا فى أيديهم.

ونوه وزير الثقافة الأسبق إلى انه فى حالة ما تم فهم الحرية بشكل خاطيء ستتحول حياتنا لفوضى فى كل النواحي.
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