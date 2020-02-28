بدلة كلاسيكية وماكياج صارخ.. جوهرة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الاستعراضية، جوهرة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، في أحدث جلسة تصوير.





وتألقت جوهرة ببدلة كلاسيكية لامعة باللون النبيتي مرصعة باللون الذهبي، مكشوفه من منطقة الصدر.





واعتمدت على تسريحة شعر بلمسات روماني مراد مصفف الشعر، حيث ظهرت بـ ذيل الحصان، مما خطف الأنظار إليها.





واعتمدت على لمسات جمالية صاخبة، حيث ارتكزت على الألوان الغامقة، ورسمة العين الـ سموكي.





وارتدت جوهرة الاكسسوارات المتعددة، مرتدية عقدا بالحجم الكبير في منطقة الرقبة، وحلقا في الأذن،وانسيال في اليد، مما أضفى عليها نوعا من الجاذبية.