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اقتصاد

أداء قوي للعملة المحلية.. توقعات باستمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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آية الجارحي

توقع كريم عادل الخبير الاقتصادي، ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وذلك في ظل الأداء القوي للعملة المحلية العام الماضي.

 

وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع حجم النقد الاجنبي سيعزز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي،  أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي جاء نتيجة زيادة موارد مصر خاصة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

 

وتابع :" هذا إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية، وإيرادات قناة السويس، واستثمارات الأجانب غير المباشرة في الأسواق المالية".

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