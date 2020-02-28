ضربة جديدة لـ حمو بيكا بالشرقية.. كواليس إلغاء حفل افتتاح معرض سيارات

تقدمت نقابة الموسيقين بمحافظة الشرقية برئاسة الفنان خالد بيومي ببلاغ رسمي لمباحث قسم شرطة ثان الزقازيق ضد حمو بيكا لمنعه من الغناء في افتتاح معرض سيارات غدا بمدينة الزقازيق .





وأكد بيومى، أنه علم أن حمو بيكا سيوتجه غدا لإحياء حفل غنائى بمناسبة افتتاح معرض سيارات في مدينة الزقازيق وعلى الفور توجه لقسم الشرطة لتحرير محضر لمنعه من الغناء فى الحفل لكونه ليس عضوا في نقابة الموسيقيين.





فيما تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية ، اخطار يفيد ورود بلاغ من أحمد إبراهيم ،عضو مجلس نقابة الموسيقيين بالشرقية بتحرير محضر ضد المطرب "حمو بيكا " وحمل رقم 16/71 أحوال.

وتبين قيام " أ أ " 36 سنة مقيم فيلل الجامعة دائرة قسم ثان الزقازيق، بافتتاح معرض سيارات، وقيامه بدعوة أحد مطربي المهرجانات وشهرته حمو بيكا، لإحياء الحفل.





وتحفظت قوة من قسم شرطة ثان الزقازيق على صاحب معرض السيارات، لقيامه بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية، وقيامه بإشغال الطريق العام، وتحرر له المحضر رقم 2880 لسنة 2020 جنح قسم ثان الزقازيق وجار عرضه على النيابة العامة.



