AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضربة جديدة لـ حمو بيكا بالشرقية.. كواليس إلغاء حفل افتتاح معرض سيارات

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:45 م
حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements
محمد الطحاوي

تقدمت نقابة الموسيقين بمحافظة الشرقية برئاسة الفنان خالد بيومي ببلاغ رسمي لمباحث قسم شرطة ثان الزقازيق ضد حمو بيكا لمنعه من الغناء في افتتاح معرض سيارات غدا بمدينة الزقازيق .


وأكد بيومى، أنه علم أن حمو بيكا سيوتجه غدا لإحياء حفل غنائى بمناسبة افتتاح معرض سيارات في مدينة الزقازيق وعلى الفور توجه لقسم الشرطة لتحرير محضر لمنعه من الغناء فى الحفل  لكونه ليس عضوا في نقابة الموسيقيين.


فيما تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية ، اخطار يفيد ورود بلاغ من أحمد إبراهيم  ،عضو مجلس نقابة الموسيقيين بالشرقية بتحرير محضر ضد المطرب  "حمو بيكا " وحمل رقم 16/71 أحوال.

 

وتبين  قيام " أ أ " 36 سنة مقيم فيلل الجامعة دائرة قسم ثان الزقازيق، بافتتاح معرض سيارات، وقيامه بدعوة أحد مطربي المهرجانات وشهرته حمو بيكا، لإحياء الحفل.


وتحفظت قوة من قسم شرطة ثان الزقازيق على صاحب معرض السيارات، لقيامه بافتتاح المعرض بدون ترخيص من الجهات المعنية، وقيامه بإشغال الطريق العام، وتحرر له المحضر رقم 2880 لسنة 2020 جنح قسم ثان الزقازيق وجار عرضه على النيابة العامة.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة حمو بيكا في اتهامه بـ "سب" هاني شاكر 15 فبراير

هاني شاكر يحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية.. 14 فبراير

سر لقاء هاني شاكر ووليد توفيق.. صور

حمو بيكا يتحدى «الموسيقيين» ويطرح أغنية «بايظة عيشتي».. ويحيي حفلا في السعودية

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا وأحد فنادق الإسكندرية

بعد أزمة أسيوط .. ضربة جديدة لـ حمو بيكا في الاسكندرية | تفاصيل

ترشيحاتنا

بن شرقي يحرز الهدف الثاني للزمالك.. وطرد للاعب الترجي

إصابتان بـ كورونا.. الصحة: نتواصل مع فرنسا لكشف الأمر | فيديو

تشابك بالأيدي وضرب بين لاعبي الترجي والحكم بعد نهاية مباراة الزمالك

سيدة حاولت استغلال أزمة كورونا لتحقيق الربح فوقعت ضحية النصب.. تفاصيل

بنشرقي كلمة السر.. 4 أهداف وطرد ملخص مباراة الزمالك والترجي

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني