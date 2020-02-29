بعد مبادرة الاتصالات.. حقوق البرلمان: القضاء على ظاهرة الأطفال المفقودين خلال 3 أشهر

أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، أهمية مبادرة العثور على الأطفال المفقودين عبر الإنترنت، التي أطلقتها وزارة الإتصالات، مشيرةً إلى أن ظاهرة الأطفال المتغيبين انتشرت بصورة كبيرة، وكان يجب أن نطلق مبادرة مجتمعية لحل هذه القضية.





وطالبت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن تكون الأجهزة المستخدمة في المبادرة تحت إشراف القوات المسلحة، وبتصنيع محلي، مؤكدةً على دور الإعلام في المشاركة في مبادرة العثور على الأطفال المفقودين، للإسهام في انتشارها خلال ثلاثة أشهر.





وتحدثت عن زيادة الإعلانات لدعم المبادرة ومراعاة عامل الوقت، بمشاركة جميع فئات المجتمع، لافتةً إلى خطورة ظاهرة ضياع الأطفال: "ضياع طفل واحد يعني هدم أسرة بأكملها".





وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلقت مبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، وتعتمد على إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning والمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال في الملاجئ والصور التى يتم إدخالها إلى النظام من أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم.





وقال وزير الاتصالات أنه يتم إنشاء بوابة على الانترنت وهي تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى وتحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل صور الطفل الذى يبحثون عنه، وتتضمن الحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.ِ