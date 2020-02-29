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حوادث

حبس صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 300 كيلو دواجن فاسدة

السبت 29/فبراير/2020 - 01:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة باب الشعرية، حبس صاحب مخزن مواد غذائية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارته دون ترخيص، وحيازة 300 كيلو دواجن مجمدة مجهولة المصدر قبل ترويجها على جمهور المستهلكين.



وتبين من التحريات ان المتهم يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية المجمدة مجهولة المصدر  وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على ٣٠٠ كيلو دواجن مجمدة ( أجزاء دواجن ، كبد وقوانص ، بانيه ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر  اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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