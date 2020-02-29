من خلال التحول الرقمي.. اتصالات البرلمان تعلن تفاصيل مبادرة العثور على الأطفال المفقودين

أكد النائب أحمد بدران وكيل لجنة التكنولوجيا والاتصالات، بمجلس النواب، أهمية مبادرة العثور علي الأطفال المفقودين، التي أعلن عنها وزير الإتصالات، مشيرةً إلى دور المبادرة في مساعدة الشرطة بشكل أفضل للعثور علي الأطفال المفقودة.





وأوضح النائب أحمد بدران، في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن الأجهزة التي سيتم استخدمها تحت إشراف المركز القومي لتنظيم الاتصالات، موكدا ان مصر تواجة تتطور تكنولوجي بالتحول الرقمي لمواكبة الدول الخارجبة.





وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، بالبرلمان، أن مبادر العثور على الأطفال المفقودين، لن يقتصر دورها فقط علي أطفال الملاجئ، بل ستشمل أطفال الشوارع أيضًا، مما يجعل لها دورًا هامًا في القضاء على هذه الظاهرة هي الأخرى.





وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلقت مبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، وتعتمد على إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning والمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال في الملاجئ والصور التى يتم إدخالها إلى النظام من أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم.





وقال وزير الاتصالات أنه يتم إنشاء بوابة على الانترنت وهي تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى وتحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل صور الطفل الذى يبحثون عنه، وتتضمن الحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.