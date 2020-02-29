AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

من خلال التحول الرقمي.. اتصالات البرلمان تعلن تفاصيل مبادرة العثور على الأطفال المفقودين

السبت 29/فبراير/2020 - 07:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
القسم السياسي
أكد النائب أحمد بدران وكيل لجنة التكنولوجيا والاتصالات، بمجلس النواب، أهمية  مبادرة العثور علي الأطفال المفقودين، التي أعلن عنها وزير الإتصالات، مشيرةً إلى دور المبادرة في  مساعدة الشرطة بشكل أفضل للعثور علي الأطفال المفقودة.

وأوضح النائب أحمد بدران، في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن الأجهزة التي سيتم استخدمها تحت إشراف المركز القومي لتنظيم الاتصالات، موكدا ان مصر تواجة تتطور تكنولوجي بالتحول الرقمي لمواكبة الدول الخارجبة.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، بالبرلمان، أن مبادر العثور على الأطفال المفقودين، لن يقتصر دورها فقط علي أطفال الملاجئ، بل ستشمل أطفال الشوارع أيضًا، مما يجعل لها دورًا هامًا في القضاء على هذه الظاهرة هي الأخرى.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلقت مبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، وتعتمد على إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه  Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning  والمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال في الملاجئ والصور التى يتم إدخالها إلى النظام من أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم.

وقال وزير الاتصالات أنه يتم إنشاء بوابة على الانترنت وهي تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى وتحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل صور الطفل الذى يبحثون عنه، وتتضمن الحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتصالات البرلمان: الوفد الأمريكي أكد قدرة بيئة مصر للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات العالمية

«القومي للطفولة» يدشن صفحة على «فيسبوك» للمساعدة في العثور على الأطفال المفقودين

خلال لقاء مع رئيس الوزراء.. وزير الاتصالات يستعرض مشروع حوكمة تأجير المحاجر ومنظومتي الضرائب والحيازة الزراعية.. ويؤكد: ترتيب مصر صعد إلى الثالث أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت

ترشيحاتنا

بدأت الصلاة متأخرةً فماذا أفعل فيما مضى.. أمين الفتوى يقدم النصائح

مستشار ملك البحرين في عزاء حسني مبارك.. شاهد

شاهد.. أول صور لتعقيم الكعبة والحرمين الشريفين بعد حظر الحج والعمرة

فرجاني ساسي: مرتضى منصور وعدني بحل أزمة جماهير الترجي عقب المباراة

تحديا لقرار المنع.. حسن شاكوش فى حفل زفاف ابنة مدحت شلبي.. تفاصيل

أمريكا: مستمرون في التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالأزمة الليبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي تخطف الأنظار خلال تكريمها في مهرجان الكاثوليكي.. صور

شاهد.. أم تقود أطفالها إلى المدرسة ثم تكتشف نسيانهم

10 معلومات صادمة لا تعرفها عن مواليد 29 فبراير.. عيد ميلاد سوبرمان