قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها‎

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بإحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون، فإنه سيتم قطع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع ).
وأوضحت الشركة في بيان لها أن ذلك سيكون اعتبارًا من الساعة 10 صباح اليوم السبت، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.
وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .