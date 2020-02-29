برلمانية تشيد بمبادرة الاتصالات للعثور على الأطفال المفقودين

أكدت النائبة عبلة الهواري عضو بمجلس النواب، أهمية المبادرة العثور على الأطفال المفقودة التي أطلقتها وزارة الاتصالات مشيرة إلى دورها الكبير الذي ستضيفه إلى جانب دور الموسسات المدنية في العثور علي الأطفال المفقودين.





وطالبت في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن تكون الاجهزة المستخدمة تحت إشراف الأجهزة الامنية، حتى يكون هناك فعالية للمبادرة.





وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلقت مبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، وتعتمد على إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning والمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال في الملاجئ والصور التى يتم إدخالها إلى النظام من أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم.





وقال وزير الاتصالات أنه يتم إنشاء بوابة على الانترنت وهي تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى وتحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل صور الطفل الذى يبحثون عنه، وتتضمن الحصول على إشعار عند حدوث المطابقة.