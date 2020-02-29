حبس صيدلية وجامعى لحيازتهما 13750 قرصا مخدرا قبل ترويجها ببولاق أبوالعلا

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس صيدلية وجامعي، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة 13750 قرصا و250 أمبولا مخدرا قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.













البداية أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا تمكنوا من ضبط شخصين (صيدلى "مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا" مقيم بالشرقية – جامعى مقيم بدائرة القسم شرطة) حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم ، وضبط بحوزة الأول (13750 قرصا مخدرا – 250 أمبولا مخدار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين).





واعترف الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وأقر بأنه كان فى سبيله للتصرف فى المواد المخدرة بالبيع للمتهم الثانى.





وأضاف بحيازتهما للهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.