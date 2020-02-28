رئيس جامعة بني سويف: خطة للطوارئ للتعامل مع احتمالات ظهور كورونا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تشكيل لجنة برئاسته لإدارة الأزمات والتي اعدت خطة طوارئ للتعامل السريع والفوري مع اي احتمالات لظهور العدوى بفيروس كورونا. والخطة على مرحلتين الأولى وقائية والثانية احترازية.



وكخطوة اولى تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال رفع مستوى الوعي الصحي عبر إطلاق حمل ات توعوية، بداية من الفصل الدراسي الثاني لتوعية الطلاب والعاملين بمدى خطورة الفيروس وكيفية مقاومته والحد من انتشاره.



وقال منصور، إن الخطوة الثانية اتخاذ إجراءات احترازية ، فعند الاشتباه في أي حالة، تم توفير غرف عزل مجهزة طبقا للمواصفات الطبية ومعمل مجهز على أعلى مستوى. هذه الغرف معدة لاستقبال الحالات ليتم أخذ وتحليل العينات والتنسيق على مدار الساعة مع وزارة الصحة.



كما تم تشكيل لجنة طبية متخصصة لمتابعة الحالات المشتبه بها، وتم التدريب من قبل متخصصين على كيفية التعرف على حالات الاشتباه.

يأتي هذا تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى الجامعي ورفع حالة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ، بعد حصر الموارد اللوجستية وتوفير مخزون كاف من الكمامات والادوات الطبية اللازمة.