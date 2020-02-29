توجه دولة.. ماذا تفعل الحكومة لتعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية؟

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة.





وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها، أن الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، هو ما يحد من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة.





وأكدت أن الزيادة السكانية بجانب أنها تحدي إلا أنها تعتبر فرصة في ذات الوقت لذلك تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي اشتمل عليه برنامج العمل للفترة (2018-2022) المتمثل في وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.