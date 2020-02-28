شاهد.. أحدث ظهور للفنانة هنا الزاهد

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فى بطولة فيلم " الغسالة " من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري "سينرجي فيلم" أفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.



