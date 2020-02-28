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فن

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة هنا الزاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:43 م
هنا الذاهد
هنا الذاهد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة جذابة ولاقت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى "

ماشاء الله عليكي قمر منور
قلبي انتي والله العظيم 😍❤️
عسولة السينما المصرية ❤️ 


وتشارك الفنانة هنا الزاهد فى بطولة فيلم " الغسالة " من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري "سينرجي فيلم" أفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

تدور أحداث فيلم «الغسالة» بمفاجأة للمرة الأولى للجمهور وهي تتلخص في إطار من الفانتازيا والكوميديا والخيال العلمي وغيرها. 

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🎆

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