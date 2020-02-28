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أخبار العالم

مقتل جندي تركي وإصابة 2 آخرين في إدلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:36 م
قوات تركية في سوريا
قوات تركية في سوريا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي وإصابة اثنين اخرين في هجوم للجيش السوري في إدلب.

وذكرت الوزارة أن تركيا مستمرة في استهداف مواقع الجيش السوري في المنطقة، وأنها "لن نترك دماء الشهداء تذهب هدرًا"، وفقا لقناة "تي ار تي" التركية.

ياتي ذلك عقب إعلان تركيا مقتل 33 من جنودها في إدلب صباح الجمعة خلال هجوم للجيش السوري على الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع أنقرة.

في وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين اليوم، ندرس إمكانية عقد لقاء قمة في موسكو يومي 5 أو 6 مارس، أي الأسبوع المقبل".
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