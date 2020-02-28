مقتل جندي تركي وإصابة 2 آخرين في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي وإصابة اثنين اخرين في هجوم للجيش السوري في إدلب.





وذكرت الوزارة أن تركيا مستمرة في استهداف مواقع الجيش السوري في المنطقة، وأنها "لن نترك دماء الشهداء تذهب هدرًا"، وفقا لقناة "تي ار تي" التركية.





ياتي ذلك عقب إعلان تركيا مقتل 33 من جنودها في إدلب صباح الجمعة خلال هجوم للجيش السوري على الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع أنقرة.



