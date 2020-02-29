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أخبار البلد

لحظة بكاء مجدي عبد الغني في عزاء مبارك.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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صدى البلد
حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو يظهر فيه الكابتن مجدي عبد الغني وهو يبكي في عزاء مبارك.

وبدأ مساء اليوم عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك  من داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ووصل علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك إلي مسجد المشير لتلقي العزاء.

وشارك في العزاء عدد كبير من قيادات الدولة والفنانين والمشاهير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكان كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح أمس.

قصور الكلى مشكلة صحية يعاني منها الكثير وخاصة مع تقدم العمر، فتصبح الكلى غير قادرة على أداء مهامها حيث تقوم الكلى بتصفية الدم وإفراز الفضلات والسوائل إلى البول.

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