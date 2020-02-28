AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب الضحكات الرقيعة.. حذف جزء من مسرحية لمحمد صبحي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:49 م
محمد صبحي
محمد صبحي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان محمد صبحي، إن مسرحية الهمجي كتبها صديقة الراحل لينين الرملي، موضحا أن الوقت الذي كانت تقفل فيه المسارح افتتح هو 3 مسارح. 

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه قدم مع لينين العديد من الأعمال الفنية، لافتا إلى أنه أصيب بمرض في ظهره  بسبب مشاهد الهمجي الصعبة. 

وأوضح صبحي، أن هناك أيضا مشاهد صعبة منها تحويل الجمهور الي فضل وتم حذف هذا الجزء لأنه بصوت ضحك «رقيع» متقطع خرج من ضحكات الجمهور .

وأشار صبحي، أن الراحل لينين الرملي رفيق عمره منذ الدراسة والحلم المشترك والعمل سويا في العديد من الأعمال الفنية. 

ونوه، أنه عقب تخرجه قدم أول مسرحية له وهي «هملت»، وحضر عرضها صديقه الراحل الرملي ومن وقتها كونا ثنائي لتقديم أعمال مسرحية منها ما هو عن المسارح العالمية.

وأكد صبحي، أن الرملي كان مفكر وليس مؤلف لأنه كان يطرح أمور في غاية الأهمية، مرددا: «أنا وهو شخص واحد مش ثنائي تقدر تقول أحادي رحلتنا بدأت في المسرح العالمي ثم في تقديم الأعمال المصرية الخالصة ولا نقلد الغرب». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتشرفت بالعمل معه.. مصطفى شعبان ينعى الكاتب لينين الرملي

سأفتقدك وسأفتقد فنك.. هانى رمزى ينعى لينين الرملي

وداعا الكاتب الكبير.. هند صبرى تنعى لينين الرملي

عزاء لينين الرملي في مسجد عمر مكرم.. الإثنين

وداعًا الأستاذ والمفكر.. نهال عنبر تنعى لينين الرملي

محمد صبحي باكيا: لينين الرملي كان سابق عصره جدا.. فيديو

ترشيحاتنا

نفس الظروف.. ثلاثية رادس مع الأهلي كابوس في أذهان كارتيرون

مفاجآت بالجملة.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز

أسعار السيارات تتهاوى.. تخفيضات تصل لـ 100000 جنيه

تشابك بالأيدي وضرب بين لاعبي الترجي والحكم بعد نهاية مباراة الزمالك

للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا.. مدرسة بالقاهرة تلزم 12 طالبا بالجلوس في المنزل بعد عودتهم من إيطاليا

انتصار السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني