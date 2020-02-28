بسبب الضحكات الرقيعة.. حذف جزء من مسرحية لمحمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي، إن مسرحية الهمجي كتبها صديقة الراحل لينين الرملي، موضحا أن الوقت الذي كانت تقفل فيه المسارح افتتح هو 3 مسارح.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه قدم مع لينين العديد من الأعمال الفنية، لافتا إلى أنه أصيب بمرض في ظهره بسبب مشاهد الهمجي الصعبة.





وأوضح صبحي، أن هناك أيضا مشاهد صعبة منها تحويل الجمهور الي فضل وتم حذف هذا الجزء لأنه بصوت ضحك «رقيع» متقطع خرج من ضحكات الجمهور .





وأشار صبحي، أن الراحل لينين الرملي رفيق عمره منذ الدراسة والحلم المشترك والعمل سويا في العديد من الأعمال الفنية.





ونوه، أنه عقب تخرجه قدم أول مسرحية له وهي «هملت»، وحضر عرضها صديقه الراحل الرملي ومن وقتها كونا ثنائي لتقديم أعمال مسرحية منها ما هو عن المسارح العالمية.





وأكد صبحي، أن الرملي كان مفكر وليس مؤلف لأنه كان يطرح أمور في غاية الأهمية، مرددا: «أنا وهو شخص واحد مش ثنائي تقدر تقول أحادي رحلتنا بدأت في المسرح العالمي ثم في تقديم الأعمال المصرية الخالصة ولا نقلد الغرب».