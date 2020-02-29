الكثبان الرملية.. خطر يهدد جهود التنمية في سيناء

تتسبب فى إعاقة الحركة على الطرق والمحاور الرئيسية

تأثيرها مدمر على التربة الزراعية و الاشجار المعمرة وأبار المياه



تمثل الكثبان الرملية إحدى المشاكل الأساسية التى تعوق حركة التنمية والتطوير أجزاء كثيرة في محافظة شمال سيناء، بما تتركه من اتار سلبية خلال موسم الشتاء وهبوب رياح شديدة محملة بالرمال حيث تتسبب فى إعاقة الحركة على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية ، هذا بالإضافة الى تأثيرها المدمر على التربة الزراعية بوادى العريش، وكذلك الأشجار المعمرة وأبار المياه فى مناطق أخرى.كما أنها تهدد أجزاء من الأراضى التى سوف تروى بمياه ترعة السلام وخاصة فى بئر العبد ورابعة. كذلك تؤثر الكثبان على مجرى الترعة نفسها والطرق والمصارف والإنشاءات الأخرى الخاصة بالمشروع بسبب عمليات التصحر التي تتسبب فيها.





وقد تسببت موجة الرياح التي اجتاحت محافظة شمال سيناء هذا العام في تراكم الكثبان الرملية في عدة أماكن علي الطرق، مما أدى الى إغلاق الطرق الفرعية التي تربط بين القرى والمراكز إلى جانب تراكم الكثبان على أجزاء من الطرق الرئيسية على الطريق الدولي العريش- القنطرة، وكذلك الطريق الأوسط الحسنة- نخل.





يقول محمد غانم من أهالي مركز الحسنة، إن قوة الرياح تسببت في تحرك الرمال من مكانها لتسد الطرق الرئيسية والإقليمية ،مما أدى ذلك إلى وقف حركة الانتقال عن طريق السيارات ،كما تسببت الرياح في انقطاع أجزاء من أسلاك الكهرباء الهوائية ، في عديد من قري الوسط الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرى المنطقة.





وقال عبد الكريم النصايرة من أهالي الشيخ زويد،إن الرياح أثرت كثيرا علي أغطية المزارع “الأنفاق البلاستيكية، وكذلك السياج الذي يحيط بالزراعات ،مما أدى إلى تكبيد المزارعين خسائر فادحة، بسبب تلف البلاستيك وكذلك الزراعات نتيجة شدة هبوب الرياح.





ولفت النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء، إلى ان الكثبان الرملية تهدد المشروعات الزراعية والمنشآت العامة والخاصة ،علاوة على إغلاق الطرق وفصل القرى عن بعضها البعض بسبب تراكم كميات كبيرة من الرمال على الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة سرعة الرياح التي تحمل الرمال مها من موقع إلى آخر،وطالب بسرعة إزالة الرمال المتراكمة على الطرق.





وقال اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ، إلى أنه تم إعداد خريطة تحدد مواقع نشاط الكثبان الرملية ليتم إزالتها باستخدام المعدات الثقيلة بعيدا عن مواقع حركة الكثبان العام الجاري ، بما يتزامن مع الاستفادة من الرمال في خدمة المزارع الجديدة ، إلى جانب تغطية بعض هذه المواقع بالتربة الطينية ، بمساهمة رجال الأعمال وكبار المزارعين.مشيرا، إلى أنه سيتم التخلص من مشكلة تراكم الكثبان الرملية والحد من تكرارها، من اجل الحفاظ علي المشروعات الزراعية وتيسير حركة السيارات على الطرق.