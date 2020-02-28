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برلمان

بعد انخفاضه 32 جنيهًا.. برلماني يكشف سبب التراجع المفاجئ في أسعار الذهب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:51 م
الذهب
الذهب
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عبد الرحمن سرحان
كشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن سبب التراجع الكبير في أسعار الذهب، اليوم، الجمعة، بقوله: "تراجع سعر الذهب اليوم، يعد عملية تصحيح، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب الفترة الماضية، والتي ترتبط بالبورصة العالمية، والتي تراجعت مؤخرًا".

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وتوقع  سمير البطيخي البطيخي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ألا يستمر الارتفاع الكبير لـ أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بل سيكون هناك تراجع حتمي له، حيث إنه لا توجد سلعة ترتفع بشكل دائم و تنخفض بشكل دائم.

سجل سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة في مصر،انخفاضا حادا ليسجل عيار 21 مستوى 688 جنيها للجرام مقابل 720 جنيها أول التعاملات بفارق 32 جنيها، أما عيار 18 سجل 590 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 مستوى 786 جنيها وكذا سجل عيار 14  مستوى 459 جنيها للجرام.

وسجل الجنيه الذهب 5,504 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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