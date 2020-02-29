AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الفصل في إعادة محاكمة متهم بقضية التخابر مع حزب الله

السبت 29/فبراير/2020 - 02:01 ص
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
Advertisements
أحمد مهدى
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع المحاكم في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الحكم في إعادة محاكمة المتهم الأخير أحمد الحسني حمدان فارس، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حزب الله اللبناني".


يذكر أن المتهم صادر ضده حكمًا بالسجن المشدد، فقام بالطعن عليه أمام محكمة النقض التي قررت قبول الطعن، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات مغايرة.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار عادل جمعة في 28 أبريل 2010 أحكامًا بالسجن المؤبد على 4 أشخاص في القضية، وقضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح بين 25 سنة، و6 أشهر للمتهمين في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تضم 26 متهمًا، تم إلقاء القبض على 22 منهم، أواخر نوفمبر 2008.

وأصدرت المحكمة، حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد على اللبناني محمد قبلان، الذي يعتقد أنه العقل المدبر للخلية، وثلاثة متهمين آخرين هاربين، وحكمت حضوريًا على محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب، ومتهمين آخرين اثنين بالسجن 15 سنة، أما بقية المتهمين فقد صدرت عليهم أحكام بالسجن بين 6 أشهر و10 سنوات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 26 متهما في هذه القضية الي محكمة الجنايات واتهمتهم بالتخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية.

واتهمت النيابة المتهمين أيضا بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها، واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع، ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد قضايا 2019 | اقتحام الحدود والتخابر.. حبيب العادلي وحسن مالك وأحمد دومة

تأجيل طعن 65 متهما على أحكام المؤبد بـ تنظيم داعش الصعيد لـ 18 فبراير

26 مارس.. أولى جلسات طعن المتهمين بـ أحداث مكتب الإرشاد

اليوم.. طعن المتهمين فى قضية داعش الصعيد على أحكام المؤبد والمشدد

النقض تؤيد الحكم على 35 متهما في قضية «ولع» بالإسماعيلية

إعدام مزارع وسجن شقيقه 15 عاما لتورطهما في قضية قتل بالمنيا.. والسجن 5 سنوات لـ مُحدث عاهة لشخص بدار السلام.. و6 سنوات لحائزي هيروين بدار السلام

ترشيحاتنا

بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. وزير الأوقاف يرد على مهاجمي مجدي يعقوب

شاهد.. أول رد فعل من حازم إمام لاعب الزمالك بعد الفوز على الترجي

الزعتر .. فوائد صحية خارقة ووصفات طبيعية

يكسر حاجز الـ 15 جنيها.. توقعات مبشرة بشأن تراجع الدولار قريبا

أول رد فعل لـ وزير الرياضة بعد فوز الزمالك على الترجي

قرار عاجل من محمود الخطيب بشأن استبعاد كهربا وتجميده لأجل غير مسمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور لتعقيم الكعبة والحرمين الشريفين بعد حظر الحج والعمرة

تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل