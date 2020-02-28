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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط 4 طائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:54 م
الجيش الليبي يسقط
الجيش الليبي يسقط 4 طائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس
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قسم الخارجي
أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي إحباط أكبر هجوم جوي تشهده سماء طرابلس منذ أبريل الماضي استخدمت فيه 6 طائرات تركية مسيرة دفعة واحدة .

وأكد الغزوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية أن اللواء الغزوي "تسيير الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة دفعة واحدة عمل  انتحاري وبحث عن انتصار لمعتوه أنقرة في أي مكان بعد خسائره البشرية الفادحة في يبيا وسوريا، مضيفا  "لكنهم خابوا وخاب مسعاه".

بدوره أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة  إسقاط 4 طائرات تركية مسيرة مساء اليوم الجمعة جنوب طرابلس أقلعت من مطار معيتيقة.

يذكر أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية نجحت في إسقاط عشرات الطائرات التركية المسيرة في أجواء طرابلس منذ بدأ المعارك في العاصمة.
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