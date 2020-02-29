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شاهد أول حفل فنى لـ"بنات كايروتا" على مسرح أوبرا دمنهور بعد الحداد

السبت 29/فبراير/2020 - 01:00 ص
حفل فنى لـبنات كايروتا
حفل فنى لـ"بنات كايروتا"
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جمالات الدمنهوري
نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أول حفلا غنائيا لفرقة "بنات كايروتا" بقيادة الموسيقار الدكتور محمد عوض، الجمعة 28 فبراير، على مسرح دار أوبرا دمنهور .وذلك بعد الإنتهاء من فترة الحداد على الرئيس السابق محمد حسني مبارك 

بدأ الفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أشهر أغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، هى: الحب كله، أنت عمرى، فكرونى، حبيبي يسعد أوقاته، ألف ليلة وليلة، أنت الحب، و دارت الأيام، الأطلال.

وتضمن الفاصل الثاني من الحفل عدة أغنيات منها ت"توتة، مشربش الشاي غناء المجموعة، شدت الفنانة لجين عمرو بأغنية في يوم وليلة"، شدت الفنانة شهد عمرو بأغنية كان يامكان، شدت المجموعة بأغنية جابلك ايه ياصبية، الشاكالاتة، شدت الفنانة نسمة مختار صبري عليك طال، منتاش خيالي ياوله، شدت الفنانة هبة سمير يقطع فلان علي علان،شدت الفنانة ميرنا شلبى بأغنية عالي جري.

يشار إلى أن فرقة بنات كايروتا عرفت من قبل باسم "يالا نغني"، حتى قرر ومؤسس الفرقة ماهر زكري تجديد دمائها لتقديم تجربة غنائية برؤيته الفنية المبتكرة لتنتمي إلى قالب الموسيقى البديلة.
شاهد أول حفل فنى لـ"بنات كايروتا" على مسرح أوبرا دمنهور بعد الحداد
شاهد أول حفل فنى لـ"بنات كايروتا" على مسرح أوبرا دمنهور بعد الحداد
شاهد أول حفل فنى لـ"بنات كايروتا" على مسرح أوبرا دمنهور بعد الحداد
شاهد أول حفل فنى لـ"بنات كايروتا" على مسرح أوبرا دمنهور بعد الحداد
شاهد أول حفل فنى لـ"بنات كايروتا" على مسرح أوبرا دمنهور بعد الحداد
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