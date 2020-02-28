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رياضة

شاهد.. أول رد فعل من عواد بعد هزيمة الترجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمد عواد لاعب نادي الزمالك، صورة له مع محمود جنش ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتي:

جمهور الزمالك كله في ضهرك ومعاك يا عواد♥♥♥💪

ارجع زي الاول والله زعلان اني مش شايف مستواك العالمي 
إنت جدع والله يا عواد 👊👏😍.

وحقق نادي الزمالك، فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح عبدالرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27، ليعادل بعدها المغربي محمد أوناجم النتيجة للزمالك في الدقيقة 31، ليظهر مواطنه بن شرقي ويحرز الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء، ليسددها محمود علاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مؤمنًا انتصار فريقه قبل موقعة العودة.

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🙏🇦🇹

A post shared by Mohamed Awaad (@mohamedawaadofficial1) on

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