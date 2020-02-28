شاهد.. أول رد فعل من عواد بعد هزيمة الترجي





وافتتح عبدالرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27، ليعادل بعدها المغربي محمد أوناجم النتيجة للزمالك في الدقيقة 31، ليظهر مواطنه بن شرقي ويحرز الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء، ليسددها محمود علاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مؤمنًا انتصار فريقه قبل موقعة العودة.