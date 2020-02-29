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حوادث

الحكم على رئيس شركة مياه غازية في التهرب الضريبي

السبت 29/فبراير/2020 - 05:01 ص
محاكمة
محاكمة
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عمرو خليفة
تصدر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، الحكم في استئناف رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المياه الغازية على حبسه 3 سنوات، بتهمة التهرب الضريبي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق وأحمد القزاز، وسكرتارية محمد صبحي. 

كشفت التحقيقات، قيام رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا" للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قضت بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه وتغريمه 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
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