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فاروق حسني: أقمنا 150 مكتبة في كل القرى والنجوع تخاطب الشباب.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، إنه تمت إقامة مكتبات في كل القرى والنجوع خلال فترة توليه وزارة الثقافة مما يكشف عن تحقيق الثقافة نجاح ساحق في تلك الفترة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البناء الثقافي يستلزم وقت، كاشفا أنه تم إنشاء مكتبات في القرى والنجوع ولم يكن ذلك موجود من قبل.

وكشف الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، انه تم بناء 150 مكتبة في القرى والنجوع وكان ذلك بمثابة سعادة غامرة جراء تنفيذ ذلك، وتم اختيار الكتب بعناية حتى تكون مناسبة للجميع.

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أن جميع الأنشطة كانت موجهة للشباب، موضحا أنه في الماضي كان يريد أن ينافس العالم كله ولكن الآن نريد أن ننافس العالم العربي، مطالبا بالدخول في منافسة شريفة مع الدول المجاورة.
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