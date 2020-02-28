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أخبار العالم

الوفاء والواجب.. حضور خليجي لافت في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لأسرة الرئيس الأسبق لمصر محمد حسني مبارك.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، لأسرة الفقيد يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي، وكان في استقباله ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.

وأعلن الإعلامي أحمد موسى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حضور وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة لمسجد المشير بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وبتكليف من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قام نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك لشؤون الإعلام، بتقديم خالص تعازي وأصدق مواساة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى السيدين علاء وجمال مبارك، في وفاة والدهما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

كما أعلن الإعلامي أحمد موسى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حضور وفد رفيع المستوى من دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 

ونشر الإعلامى أحمد موسى، صورة للشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، مندوب هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يعلن  فيها عن  وصوله لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأعلن الاعلامي أحمد موسى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حضور وفد من دولة فلسطين لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي يقام بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. 

وكان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.

يذكر أن الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.
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