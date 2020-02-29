موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل

لقي شاب في السابعة والثلاثين من عمره مصرعه بشكل مأساوي، إثر إصابته برد فعل تحسسي بعد تناوله وجبة سمك في أحد المطاعم بولاية "فيكتوريا" الأسترالية خلال ما كان من المفترض أن يكون موعدًا رومانسيًا برفقة زوجته الحامل.





وبحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب "ألكساندر هول" عانى من صعوبة في التنفس أثناء تواجده بالمطعم، ونُقل إلى المستشفى، حيث أدخله الأطباء في غيبوبة مستحثة طبيًا، لكن لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.





وكشفت زوجته "كاساندرا" عن تفاصيل ما حدث في تصريح لوسائل إعلام محلية، قائلة إنها شعرت بوجود مشكلة عندما بدأ "ألكساندر" يتعرق أثناء تواجدهما بالمطعم؛ وسألته عما إذا كان يعاني من رد فعل تحسسي تجاه أي من مكونات الطعام، وإذا كانت هناك حاجة إلى طلب سيارة إسعاف.





وتابعت موضحة أن زوجها أخبرها بأنه كان مستمتعًا بوجبة السمك، ثم بدأ لونه يتحول إلى الأزرق، وبعد ذلك سقط فاقدًا للوعي.





وخلص الطبيب الشرعي إلى أنه توفي بسبب الحساسية المفرطة وحرمان المخ من الأكسجين.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن "هول" لم يكن يدرك أنه يعاني من حساسية تجاه سمك "الباراموندي"، خاصة وأنه سبق أن تناول السمك في الماضي دون أن يعاني من أي رد فعل تحسسي.



