AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
لقي شاب في السابعة والثلاثين من عمره مصرعه بشكل مأساوي، إثر إصابته برد فعل تحسسي بعد تناوله وجبة سمك في أحد المطاعم بولاية "فيكتوريا" الأسترالية خلال ما كان من المفترض أن يكون موعدًا رومانسيًا برفقة زوجته الحامل.

وبحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب "ألكساندر هول" عانى من صعوبة في التنفس أثناء تواجده بالمطعم، ونُقل إلى المستشفى، حيث أدخله الأطباء في غيبوبة مستحثة طبيًا، لكن لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وكشفت زوجته "كاساندرا" عن تفاصيل ما حدث في تصريح لوسائل إعلام محلية، قائلة إنها شعرت بوجود مشكلة عندما بدأ "ألكساندر" يتعرق أثناء تواجدهما بالمطعم؛ وسألته عما إذا كان يعاني من رد فعل تحسسي تجاه أي من مكونات الطعام، وإذا كانت هناك حاجة إلى طلب سيارة إسعاف.

وتابعت موضحة أن زوجها أخبرها بأنه كان مستمتعًا بوجبة السمك، ثم بدأ لونه يتحول إلى الأزرق، وبعد ذلك سقط فاقدًا للوعي.

وخلص الطبيب الشرعي إلى أنه توفي بسبب الحساسية المفرطة وحرمان المخ من الأكسجين.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "هول" لم يكن يدرك أنه يعاني من حساسية تجاه سمك "الباراموندي"، خاصة وأنه سبق أن تناول السمك في الماضي دون أن يعاني من أي رد فعل تحسسي.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يستقبل الزوجان طفلتهما الأولى في شهر مايو القادم، وقد تم إنشاء صفحة لجمع التبرعات على الإنترنت لصالح زوجة "هول" وطفلته التي لم تولد بعد، وجمعت هذه الصفحة أكثر من 21 ألف دولار.
موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل
موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها

فتاة عشرينية تختنق حتى الموت خلال مشاركتها في مسابقة أكل.. شاهد ما حدث

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة

وجبة يحرم على إمبراطور اليابان تناولها.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

مشهد مأساوي.. أسد يصارع الموت ويجلس عاجزًا بعد فقدانه أغلب وزنه.. فيديو

وصول انتصار السيسي لمقر عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك

8 علامات تحذيرية.. أعراض قلة شرب الماء

شيرين رضا تدعو ابنتها لـ التخلّي عن عمرو دياب .. تفاصيل

عاجل من كارتيرون للاعبي الزمالك بعد الفوز على الترجي

الحقيقة الكاملة في رحيل شريف إكرامي الى بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام