AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس غرفة شركة السياحة يكشف تفاصيل رد قيمة حجوزات رحلات العمرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن القرار التى اتخذته السعودية من وقف تأشيرات العمرة والسياحة للملكة العربية السعودية قرار سليم خوفا من انتشار فيروس كورونا بها.

وأضاف حسام الشاعر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه سيتم إعادة النفقات التى تم دفعها من قبل المواطنين لأداء العمرة.

وتابع رئيس غرفة شركات السياحة، أنه سيتم عرض شيئان للمواطنين الذين قاموا بدفع نفقات اداء العمرة، أول شئ هو إعادة النقود لهم أو أنتظار إعادة فتح التأشيرات مرة أخرى فى القريب العاجل والسفر مرة أخري الى لأداء العمرة.

وأوضح حسام الشاعر، أن غرفة شركات السياحة قامت بالاتصال على جميع الشركات السياحية وطالبتهم بإعادة اموال المصريين الذين كانوا سيذهبون لأداء العمرة وتم وقف التأشيرات من قبل المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه، لا يوجد أي شكاوي من المواطنين الذين كانوا يذهبون الى أداء العمرة بشأن استرداد قيمة الحجوزات الخاصة بهم وان كل ما تداول فى هذا السياق غير صحيح بالمرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائبة: ممارسات خاطئة من بعض الشركات تعرقل المواطنين عن أداء مناسك الحج والعمرة

حقيقة وقف الرحلات السياحية الصينية إلى المقصد المصرى

غرفة السياحة: لا يمكن وقف العمرة بسبب كورونا.. والدولة لها القرار الأخير.. فيديو

العليا للحج والعمرة لـ صدى البلد: تنسيق مع القنصل السعودى لمناقشة تداعيات تعليق التأشيرات

شركات الطيران تلغي سفر المعتمرين من مطار القاهرة بسبب فيروس كورونا

عضو شركات السياحة عن تعليق العمرة: الأهم صحة المعتمرين.. وصعب معرفة حجم الخسائر

ترشيحاتنا

شاهد.. الحزن يخيم على وجه سوزان مبارك في عزاء زوجها الرئيس الأسبق

بعد وعكته الصحية.. تعرف على تطورات حالة أحمد فلوكس

وصول انتصار السيسي لمقر عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك

منافس الزمالك.. الرجاء يفوز على مازيمبي ويقترب من نصف النهائي

الحقيقة الكاملة في رحيل شريف إكرامي الى بيراميدز

شاهد.. رد فعل جمال مبارك عند استقبال شيخ الأزهر في عزاء الرئيس الاسبق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني