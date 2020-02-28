رئيس غرفة شركة السياحة يكشف تفاصيل رد قيمة حجوزات رحلات العمرة

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن القرار التى اتخذته السعودية من وقف تأشيرات العمرة والسياحة للملكة العربية السعودية قرار سليم خوفا من انتشار فيروس كورونا بها.





وأضاف حسام الشاعر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه سيتم إعادة النفقات التى تم دفعها من قبل المواطنين لأداء العمرة.





وتابع رئيس غرفة شركات السياحة، أنه سيتم عرض شيئان للمواطنين الذين قاموا بدفع نفقات اداء العمرة، أول شئ هو إعادة النقود لهم أو أنتظار إعادة فتح التأشيرات مرة أخرى فى القريب العاجل والسفر مرة أخري الى لأداء العمرة.





وأوضح حسام الشاعر، أن غرفة شركات السياحة قامت بالاتصال على جميع الشركات السياحية وطالبتهم بإعادة اموال المصريين الذين كانوا سيذهبون لأداء العمرة وتم وقف التأشيرات من قبل المملكة العربية السعودية.





وأشار إلى أنه، لا يوجد أي شكاوي من المواطنين الذين كانوا يذهبون الى أداء العمرة بشأن استرداد قيمة الحجوزات الخاصة بهم وان كل ما تداول فى هذا السياق غير صحيح بالمرة.



