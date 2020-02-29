300 للمتر.. تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بمنشأة ناصر

حصل موقع "صدى البلد" على مستندات لأسعار التصالح في مخالفات البناء بأحياء القاهرة.
وتراوحت الأسعار بين 75 و100 و200 و550 و600 و800 و1000 و1400 و2000 جنيه حسب النشاط وكل منطقة ومساحات الشوارع.
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وفي حي منشأة ناصر.. جاءت الأسعار كالآتي:
- منطقة "أ" وتضم الشوارع الرئيسية أكبر من 25 مترا، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 800 جنيه للسكني و1200 للتجاري و1000 للإداري و600 للصناعي).
- منطقة "ب" وتضم الشوارع أكبر من 10 أمتار وأقل 25 مترا ، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 600 جنيه للسكني و 800 للتجاري و 800 للإداري و400 للصناعي).
- منطقة "ج" وتضم الشوارع أقل من ١٠ أمتار والحواري، جاءت أسعار التصالح في المتر ( 400 جنيه للسكني و 600 للتجاري و 500 للإداري و300 للصناعي ).