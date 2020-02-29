جامعة عين شمس في اسبوع ...عميد تربية عين شمس: الساعات المعتمدة يحتاج إلى بنية تحتية جيدة لتطبيقه.. تعرف على أوراق وشروط الالتحاق بوظيفة قيادية بجامعة عين شمس...استعدادا لـ الميد تيرم.. نصائح للطلاب

- عميد تربية عين شمس: الساعات المعتمدة يحتاج إلى بنية تحتية جيدة لتطبيقه
- تناول البقوليات والاستماع لأغاني التراث.. توصيات مؤتمر "تربية نوعية عين شمس"
- تعرف على أوراق وشروط الالتحاق بوظيفة قيادية بجامعة عين شمس
- استعدادا لـ الميد تيرم.. نصائح لطلاب الجامعات لتحصيل دراسي فعال
- هندسة عين شمس تعلن عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، وجود بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام الساعات المعتمدة داخل الجامعات، وخاصة الكليات التي تضم طلابا بأعداد كبيرة؛ نظرا لقلة عدد القاعات، وكذلك أعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك، في سياق تعقيبه على ما يتداول من أنباء، حول مراجعة المجلس الأعلى للجامعات لبعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص المادة ٧٩ والمواد المتعلقة بتحديد عدد سنوات الدراسة بالكليات بما يتماشى مع "التحول لنظام الساعات والنقاط المعتمدة"، ومنح الطالب درجته العلمية متى استوفى متطلباتها الدراسية بغض النظر عن عدد السنوات المقررة للدراسة.
وبرر "أبو العينين" خلال تصريحات لـ" صدى البلد"، وجود بعض الصعوبات، بأن نظام الساعات المعتمدة يعتمد على اختيار المواد، فبالتالي لا بد من توفير عدد قاعات أكثر، لتدريس عدد من المقررات في آن واحد، بالاضافة لتوفير عدد كبير من الأساتذة؛ لذلك تضع بعض الكليات حد أقصى "3 مواد اختيارية" بدلا من 6، بسبب قلة عدد القاعات.
وأشار إلى نظام الكنترول والامتحانات بنظام الساعات المعتمدة، يختلف تماما عن كنترول نظام الفصل الدراسي، حيث يعتمد على الأستاذ بنسبة 90 في المائة، وإلمامه بكل ما يتعلق بالمادة والطلاب أثناء تصحيح أوراق الامتحانات، نظرا لتعامله بطريقة مباشرة معهم.
ونوه لضرورة وجود نظام "قبول وتسجيل" مختلف تماما عن شئون الطلاب، عبارة عن نظام إلكتروني كامل، ووجود خبرة لدى القائمين بالعمل عليه، بالاضافة إلى شخص إداري واعٍ.
وأضاف عميد تربية عين شمس، أن نظام الساعات المعتمدة هو نظام ساري بجميع دول العالم، ولابد ان نتماشى مع العصر، وجرت الموافقة من "لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات" على تطبيق نظام الساعات المعتمدة، ضمن اللوائح الجديدة.
واكد ابو العينين ان المرشد الأكاديمى، يعتبر بمثابة مرشدا ودليلا للطالب، ولا بد من انتقائه بشكل دقيق، وتأهيله من خلال تدريبه من خلال دورات متخصصة، وحضوره ندواتٍ؛ لكي يصبح أكثر خبرة في نظام الساعات المعتمدة، حتى يوصل المعلومات بشأنه، للطلاب، بشكل سليم.
نظمت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس المؤتمر العلمى السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعى" تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك فى الفترة من اليوم ٢٥ فبراير إلى ٢٧ من فبراير ٢٠٢٠ بمدينة العين السخنة .
وجاءت توصيات الؤتمر نشر حملات التوعية الصحية والمحاضرات و إرشاد الأباء والأمهات لأهمية الحوار مع أبنائهم خصوصاَ في مرحلة المراهقة لتوجيههم وتقويم سلوكهم للتقليل من التنمر الالكتروني و إعداد برامج توعية في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة من خلال المتخصصين من أساتذة علم النفس والصحة النفسية وأخصائيين إدارة العلاقات والشئون الأسرية لتوعيتهم بخطورة إدمان وسائل التواصل الإجتماعي هى أبرز توصيات مؤتمر كلية التربية النوعية العلمي السابع والدولي الخامس تحت عنوان " الإبداع والتكنولوجيا ودورهما في التعليم النوعي".
استمرت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و برئاسة الدكتور اسامة السيد مصطفي عميد كلية تربية نوعية و الدكتور اماني حنفي محمد مقرر المؤتمر.
كما تضمنت التوصيات بجلسة أبحاث الإقتصاد المنزلى: أهمية تناول البقول والحبوب الكاملة مثل اللوبيا والفاصوليا البيضاء والحمص والعدس والقمح مرتين اسبوعبًا علي الاقل، وكذلك تناول الخضراوات مثل: السبانخ والفاصوليا الخضراء والبازلاء والفلفل الرومي بأنواعه والكرفس والفواكه مثل: العنب والموز وضرورة عدم الإفراط في تناول البروتينات و تناول الطعام الصحي وشرب ما يكفي من الماء النقي الصحي وغيرها من التوصيات.
كما تضمنت توصيات جلسة أبحاث التربية الموسيقية: الإهتمام بجميع أغانى التراث المصري الأصيل وتوثيقه وتدوينه حفاظا عليه من الإندثار فى خضم التغيرات المجتمعية الحديثة و توعية الشباب بقيمة الموروثات الغنائية التى تحمل عادات وتقاليد أجداده عبر السنين و العمل بشكل منظم من قبل المختصين فى التعليم الموسيقي بدعم، والإهتمام بعمل تطبيقات لتعليم الموسيقي تكون موثوقة من تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها الكثير من التوصيات.
أعلنت جامعة عين شمس عن حاجتها لشغل وظيفة قيادية شاغرة تتمثل في مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بقصر الزعفران داخل الجامعة (حيث ينتهي التقديم من 22/3/2020 )، طبقا للشروط الواردة التي حددها رئيس الجامعة ببطاقة الوصف كالتالي:
- مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل.
- قضاء مدة قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
-اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون.
-القدرة على القيادة والتوجيه.
- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.
-شهادة إجادة استخدام الحاسب الآلي.
تقترب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية، ومع حلول مارس المقبل تستعد أغلب الكليات لعقد امتحانات الـ ميد تيرم، وتكمن الأزمة في أن الفترة ما بين بداية الدراسة والاختبارات قصيرة، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لهذه الامتحانات أو يعتادوا الدراسة الجامعية وطبيعتها خاصة إذا كانوا طلابا جددا.. يقدم موقع صدي البلد الاخباري عدة نصائح تساعدك على تخطي هذه الفترة بسهولة وفق نصائح الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.
قالت الدكتورة سامية خضر، إن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعّال، مذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولًا بأول، وعند انتهاء كل محاضرة دراسية، على كل طالب التعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته، ليتحقق الهدف الأساسي وهو التعلم ونجاح العملية التعليمية.
وأضافت لـ صدى البلد، أنه يجب تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها وفهمه ومذاكرته بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعل الطالب متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.
وأكدت أن أحد أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا، أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، ولقاء الأصدقاء والمناسبات الاجتماعية، وأوقات الراحة وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن افضل الاوقات التي يذاكر فيها الطالب هي قبل النوم حتي تثبت المعلومات.
وعن أهمية حضور المحاضرات للطلاب، قالت أستاذ علم الاجتماع إن الطالب يستطيع بحضوره الدائم للمحاضرات، فهم شخصية وطبيعة أساتذته ومنها يستطيع الاجابة في الامتحانات وفق ما يتوقعه الأساتذة من إجابات وفوجود الطالب بالمحاضرة يساعده على فهم الإجابة المفضلة للأستاذ".
وأردفت أن المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، وتابع أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم.
وأوضحت أن مسؤولية الطالب كبيرة لزيادة وعيه، ولابد أن يسعى للبحث والقراءة في كل ما يتعرض إليه من معلومات داخل المحاضرات الجامعية، وهو ما يساعده على دعم إجابته بشكل مثالي يساعده على التفوق بالجامعة وفي الحياة العادية بالاضافة الي هذه النصائح قد تفيد طلاب الثانوية العامة ايضا .
ونوهت إلى أنه على الطالب طرح أفكار للمناقشة بالمحاضرات تزيد من وعي ومعرفة زملائه، مما يجعل المحاضرات الدراسية تتسم بالجانب العملي والنظري.
قال الدكتور ضياء القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ان الكلية تعلن عن حاجتها إلى 1 وظيفة مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وعدد 1 وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإنشائية، وعدد 1 وظيفة مدرس بقسم الهندسة الإنشائية بالشروط الآتية ونهاية التقديم الي الوظائف 1مارس 2020 :
واوضح ضياء خلال تصريحاته الي صدي البلد شروط المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الاتي:
على أن يكون مستوفيا للشروط طبقا للقانون 49 لسنة 1972:
أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات الكهربية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.
أن يكون حاصلا على البكالوريوس من الجامعات المعترف بها ويفضل للمتقدم أن يكون من الخريجين بدءا من عام 2000.
أن يكون التخصص الدقيق لرسالة الدكتوراه هو هندسة الضوئيات والموجات الميكرونية.
أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ولم يمض عليه أكثر من 6 سنوات.
أن تكون الجامعة الحاصل منها المتقدم على الدكتوراه من الجامعات ذات التصنيف المرتفع ما بين الثلاثمائة الأوائل على المستوى العالمي.
أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.
وفي حالة المقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.
وبالنسبة إلى قسم الهندسة الإنشائية:
على أن يكون مستوفيا للشروط طبقا للقانون 49 لسنة 1972:
أولا وظيفة استاذ مساعد:
أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإنشائية بتقدير عام جيد جدا على الأقل.
أن يكون التخصص الدقيق لرسالة الدكتوراه هو إدارة مشروعات التشييد.
أن يكون ذا خبرة بالتدريس أو المعاونة بتدريس مواد هذا التخصص بالجامعات لفترة مجملها لا يقل عن اثني عشر عاما.
أن يكون المتقدم قام بنشر أبحاثه للترقية لدرجة أستاذ مساعد في تخصص إدارة مشروعات التشييد وقام بنشرها بمؤتمرات دولية محكمة أو مجلات علمية متخصصة.
أن يكون لديه خبرة علمية في هندسة وإدارة مشروعات التشييد.
أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.
في حالة النقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.
ثانيا: وظيفة مدرس:
أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من قسم الهندسة الإنشائية بتقدير عام جيد جدا على الأقل.
أن يكون التخصص الدقيق لكل من رسالة الماجستير والدكتوراه هو إدارة مشروعات التشييد.
أن يكون المتقدم قام بنشر أبحاث في تخصص إدارة مشروعات التشييد وقام بنشرها بمؤتمرات دولية محكمة أو مجلات علمية متخصصة.
أن يكون ذو خبرة بالتدريس أو المعاونة بتدريس مواد هذا التخصص بالجامعات لفترة مجملها لا يقل عن 7 أعوام.
أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة.
وفي حالة النقل يكون الطلب مشفوعا بموافقة جهة العمل وبيان التدرج العلمي والوظيفي.