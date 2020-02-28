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أخبار البلد

انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فارماسي اكسبو".. مارس المقبل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:35 م
محمد مصطفى المدير
محمد مصطفى المدير التنفيذي لشركة ماستر بزنس جروب
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كريم عاطف
تحت رعاية وزارة الدولة للإنتاج الحربي ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فارماسي اكسبو" خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس المقبل.

يحظى التجمع الأكبر للصيادلة فى مصر والشرق الأوسط  "فارماسي اكسبو"  هذا العام بمشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، جنبا إلى جنب مع عدد من كبرى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

فضلا عن مشاركة عدد من الهيئات العلمية ذات العلاقة  بقطاع الصيدلة والعناية الشخصية في مصر والشرق الأوسط، ولفيف من الشخصيات العامة البارزة في ذات المجال ونخبة من صناع القرار المعنيين في مصر والدول المختلفة، ومن منطلق المسئولية المجتمعية،  يستضيف الحدث مستشفي سرطان الأطفال 57357 لإلقاء عدد من المحاضرات فى الصيدلة الإكلينيكية.

ومن جانبه أوضح محمد مصطفى، المدير التنفيذي لشركة ماستر بزنس جروب المنظمة  للحدث، أن الأهداف الاستراتيجية وراء انعقاد معرض ومؤتمر "فارماسي اكسبو" فى دورته السادسة في مصر هو العمل على إحلال الدواء المصري بديلا للمنتج المستورد واستعادة مكانته فى أفريقيا ودول الجوار وفتح آفاق جديدة لتصدير الدواء المصري خاصة في ظل توجه الدولة لإنشاء هيئة وزارية مستقلة للدواء، بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية دعما لصناعة الدواء الوطنية وإصلاح منظومة الدواء.

يذكر أن مبيعات الأدوية المنتجة محليا من خلال الصيدليات تبلغ 77,5 مليار جنيه مصري.
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