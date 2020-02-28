AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سر إتقانه وجهة نظر.. محمد صبحي يكشف عن 4 من أقاربه فاقدي البصر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:58 م
محمد صبحي
محمد صبحي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان محمد صبحي، إن العمل المسرحي «وجهة نظر»، كان مخططا له أن يقدم على هيئة فيلم، للمخرج صلاح أبو سيف؛ مشيرا إلى حدوث مشاكل أدت إلى تحويل العمل الفني من فيلم إلى مسرح. 

وأكد صبحي خلال استضافته ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أن لديه 3 خالات، وخال رابع، من فاقدي نعمة البصر، وكان يعيش معهم باستمرار ويعرف الحركات التي يفعلونها عند التعامل.

وأوضح صبحي، أنه كان يصاحب خاله الكفيف في الامتحانات ليكتب له، مرددا: «كنت بروح معاه أمتحن له في الأزهر.. وكنت بذاكر معاه وأحل وأساعده».

وأشار صبحي، إلى أنه استفاد جدا من أخواله الأربعة، في مسرحية وجهة نظر، والتي كانت تناقش مشكلات فاقدي البصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد رجب يعلق على منحه جائزة أفضل ممثل استثنائي في 2019.. فيديو

هند صبري تهنئ جمهورها بـ 2020

غادة نافع تنهار من البكاء على الهواء: أمي ماتت وأنا ببوس إيديها ورجلها

بسمة لـ صدى البلد: إعطاء الدروس للناس ليس من أدوار الفن

محمد صبحي يستعرض بدايته الفنية مع رفيق دربه لينين الرملي.. فيديو

شعبي الحبيب المهاود.. محمد صبحي: هتلر في تخاريف من أحب المشاهد إلى قلبي

ترشيحاتنا

بن شرقي يحرز الهدف الثاني للزمالك.. وطرد للاعب الترجي

يكسر حاجز الـ 15 جنيها.. توقعات مبشرة بشأن تراجع الدولار قريبا

هاني حتحوت يفجر مفاجأة عن إصابة رمضان صبحي مع الأهلي.. فيديو

عزاء مبارك.. النجوم يودعون الرئيس الأسبق وظهور خاص لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

في الثواني الأولى.. أبوجبل ينقذ مرمى الزمالك من هدف محقق للترجي

الزعتر .. فوائد صحية خارقة ووصفات طبيعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

من دبي.. انطلاق أكبر رحلة سيارات كهربائية حول العالم في ٦أيام