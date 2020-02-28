سر إتقانه وجهة نظر.. محمد صبحي يكشف عن 4 من أقاربه فاقدي البصر

قال الفنان محمد صبحي، إن العمل المسرحي «وجهة نظر»، كان مخططا له أن يقدم على هيئة فيلم، للمخرج صلاح أبو سيف؛ مشيرا إلى حدوث مشاكل أدت إلى تحويل العمل الفني من فيلم إلى مسرح.





وأكد صبحي خلال استضافته ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أن لديه 3 خالات، وخال رابع، من فاقدي نعمة البصر، وكان يعيش معهم باستمرار ويعرف الحركات التي يفعلونها عند التعامل.





وأوضح صبحي، أنه كان يصاحب خاله الكفيف في الامتحانات ليكتب له، مرددا: «كنت بروح معاه أمتحن له في الأزهر.. وكنت بذاكر معاه وأحل وأساعده».





وأشار صبحي، إلى أنه استفاد جدا من أخواله الأربعة، في مسرحية وجهة نظر، والتي كانت تناقش مشكلات فاقدي البصر.