بجنيه واحد.. بديل الكرياتين لفرد الشعر

إذا كنتِ تعانين من الشعر الجاف والمجعد، وتبحثين عن أفضل ماسك طبيعي لعلاج الشعر ؛ إليك أفضل ماسك طبيعي، بجنيه واحد فقط، وبدون كيماويات، وبأسهل الطرق.

تقدم خبيرة التجميل " مروة فهمى " ماسك طبيعي للشعر ، بمثابة كرياتين للشعر.

















فرد الشعر:





النشا من المكونات التي يمكن استغلالها في تحضير كريم فرد طبيعي للشعر دون اللجوء للكيماويات الضارة، وذلك في تحضيرها بالوصفة التالية:









مكونات الوصفة:





4 ملاعق نشا

2 ملعقة عسل نحل

ملعقة زيت زيتون









الطريقة:





- تمزج كل المكونات 4 ملاعق من النشا مع ملعقتين من العسل وملعقة من زيت الزيتون، حتى يصبح قوامها كريمي.

-يوضع الخليط على شعر نظيف وجاف من الجذور حتى الأطراف.

- يترك الخليط لمدة ساعة كاملة قبل الغسل.