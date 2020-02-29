بجنيه واحد.. بديل الكرياتين لفرد الشعر

إذا كنتِ تعانين من الشعر الجاف والمجعد، وتبحثين عن أفضل ماسك طبيعي لعلاج الشعر ؛ إليك أفضل ماسك طبيعي، بجنيه واحد فقط، وبدون كيماويات، وبأسهل الطرق.
تقدم خبيرة التجميل " مروة فهمى " ماسك طبيعي للشعر ، بمثابة كرياتين للشعر.
فرد الشعر:
النشا من المكونات التي يمكن استغلالها في تحضير كريم فرد طبيعي للشعر دون اللجوء للكيماويات الضارة، وذلك في تحضيرها بالوصفة التالية:
مكونات الوصفة:
4 ملاعق نشا
2 ملعقة عسل نحل
ملعقة زيت زيتون
الطريقة:
- تمزج كل المكونات 4 ملاعق من النشا مع ملعقتين من العسل وملعقة من زيت الزيتون، حتى يصبح قوامها كريمي.
-يوضع الخليط على شعر نظيف وجاف من الجذور حتى الأطراف.
- يترك الخليط لمدة ساعة كاملة قبل الغسل.
- تكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين كل شهر.