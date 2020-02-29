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مرأة

بجنيه واحد.. بديل الكرياتين لفرد الشعر

السبت 29/فبراير/2020 - 01:41 ص
بديل كرياتين لفرد
بديل كرياتين لفرد الشعر
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أسماء عبد الحفيظ
إذا كنتِ تعانين من الشعر الجاف والمجعد، وتبحثين عن أفضل ماسك طبيعي لعلاج الشعر ؛ إليك أفضل ماسك طبيعي، بجنيه واحد فقط، وبدون كيماويات، وبأسهل الطرق.

تقدم خبيرة التجميل " مروة فهمى " ماسك طبيعي للشعر ، بمثابة كرياتين للشعر.




فرد الشعر:

النشا من المكونات التي يمكن استغلالها في تحضير كريم فرد طبيعي للشعر دون اللجوء للكيماويات الضارة، وذلك في تحضيرها بالوصفة التالية:


مكونات الوصفة:

4 ملاعق نشا
2 ملعقة عسل نحل
ملعقة زيت زيتون


الطريقة:

- تمزج كل المكونات 4 ملاعق من النشا مع ملعقتين من العسل وملعقة من زيت الزيتون، حتى يصبح قوامها كريمي.
-يوضع الخليط على شعر نظيف وجاف من الجذور حتى الأطراف.
- يترك الخليط لمدة ساعة كاملة قبل الغسل.
- تكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين كل شهر.
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