اليوم.. عين شمس تستهدف محو أمية 6021 مواطنا بالبحيرة

القافلة الإعلامية التنويرية، بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، بقرية البريجات التابعة لكوم حمادة بمحافظة البحيرة اليو م السبت والتي تستهدف محو أمية عدد 6021 مواطنًا يبلغ عدد الذكور 2353 وعدد الإناث 3668 نظمت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة،













ووضعت جامعة عين شمس آليات للحد من الأمية، و أعلنت الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار عن تخصيص مكافآت مادية وأدبية لكل من يشارك في محو أمية دارسين، حيث يحصل الطالب علي مبلغ 250 جنيها، (250 جنيها من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعفاء الطلاب المشاركين من الرسوم الدراسية، ومصاريف المدن الجامعية وبعض المزايا العينية الأخرى، إلى جانب تفعيل قرار مجلس الجامعة بأن يكون محو أمية 4 أفراد، كأحد شروط التخرج في كليات الجامعة النظرية.





كما قدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد وبمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة، العديد من الندوات التوعوية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، تضمنت الحديث عن المشروع القومى لمحو الأمية، والتعريف بأهميته ومردوده على المجتمع ، وأهمية العمل التطوعى، والفارق بين تعليم الكبار والصغار، فضلا عن تدريب الطلاب على كيفية محو أمية الكبار.





ووضح الدكتور نظمي عبد الحميد إلى أهمية ملف محو الأمية في قضية التنمية لكونه عاملا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجامعة تلعب دورًا متكاملًا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة مشكلة الأمية، مؤكدًا أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في القضاء على الأمية.



