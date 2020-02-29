AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. عين شمس تستهدف محو أمية 6021 مواطنا بالبحيرة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
نظمت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، القافلة الإعلامية التنويرية، بمحافظة البحيرة  برئاسة الدكتور  نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور  عاشور عمري،  بقرية البريجات التابعة لكوم حمادة بمحافظة البحيرة اليوم السبت والتي تستهدف محو أمية عدد 6021  مواطنًا يبلغ عدد الذكور 2353 وعدد الإناث 3668  



ووضعت جامعة عين شمس  آليات للحد من الأمية، و أعلنت الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار عن تخصيص مكافآت مادية وأدبية لكل من يشارك في محو أمية دارسين، حيث يحصل الطالب علي مبلغ 250 جنيها،  (250 جنيها من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعفاء الطلاب المشاركين من الرسوم الدراسية، ومصاريف المدن الجامعية وبعض المزايا العينية الأخرى، إلى جانب  تفعيل قرار مجلس الجامعة بأن يكون محو أمية 4 أفراد، كأحد شروط التخرج في كليات الجامعة النظرية.

كما قدم  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  برئاسة الدكتور  نظمي عبد الحميد وبمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة، العديد من  الندوات التوعوية لأعضاء هيئة التدريس  وطلاب الجامعة، تضمنت الحديث عن المشروع القومى لمحو الأمية، والتعريف بأهميته ومردوده على المجتمع ، وأهمية العمل التطوعى، والفارق بين تعليم الكبار والصغار، فضلا عن تدريب الطلاب على كيفية محو أمية الكبار.

ووضح الدكتور  نظمي عبد الحميد  إلى أهمية ملف محو الأمية في قضية التنمية لكونه عاملا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجامعة تلعب دورًا متكاملًا في التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المعنية لمواجهة مشكلة الأمية، مؤكدًا أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في القضاء على الأمية.

كما أشار الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة إلى ما تمتلكه الجامعة من ثروة بشرية قادرة على المشاركة في خدمة قضايا المجتمع الملحة وبخاصة مشكلة الأمية التي تؤرق المجتمع المصري، كما أكد أهمية الدور التنسيقي الذي يقوم به المركز مع منسقي كليات الجامعة لجذب الطلاب للمشاركة بفاعلية في المشروع .
اليوم.. عين شمس تستهدف محو أمية 6021 مواطنا بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية إلى محافظة أسيوط

نشاط كثيف للهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار في اليوم الأول للقافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة أسيوط

"دور الجامعات في التصدي لمشكلة الأمية".. ندوة لقافلة جامعة عين شمس بأسيوط

مركز تعليم الكبار بـ عين شمس ينظم المؤتمر السنوي الـ 18.. 12 أبريل

جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية

جامعة عين شمس: نسعى للمشاركة في محو أمية 120 ألف شخص.. 6 آلاف طالب بالمدن الجامعية بنات وبنين.. وتؤكد: مهتمون بتحفيز الطلاب لإنجاح خطة التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

نيللي تخطف الأنظار خلال تكريمها في مهرجان الكاثوليكي.. صور

الدولار يسجل 15.59 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 29 -2 -2020.. فيديو

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

حضور عمرو دياب وبكاء مجدي عبدالغني وصور محمد رمضان.. شاهد لقطات من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة أكثر من 200 إيراني بالفيروس المميت

بالأرقام.. واتفورد ضحية محمد صلاح المفضلة

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق