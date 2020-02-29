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تعليم

ندوة لرعاية صحة الحوامل والأطفال بالبحث العلمى 15 مارس

السبت 29/فبراير/2020 - 06:00 ص
أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ندوة"الأنيميا وصحة الحوامل والأطفال" وتنظمها اللجنة الوطنية لعلوم التغذية وذلك يوم الأحد 15 مارس بقاعة المؤتمرات بالأكاديمية فى الساعة العاشرة صباحا ، حيث أن خلال فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغيرات النفسية والجسدية والمشاكل الصحية.

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ومن أبرز ما تتعترض له هو فقر الدم أو الأنيميا الناجمة عن نقص مستوى الحديد في الجسم؛ إذ يعتبر الحديد العنصر الرئيس في الهيموجلوبين الناقل للأكسجين إلى خلايا الجسد والدماغ، وإحدى الركائز الأساسية التي تمكن الجسم من القيام بعملياته ووظائفه الحيوية، فالتعرض لفقر الدم، خصوصًا خلال الحمل يشكل تهديدًا على صحة الحامل والجنين معًا.

 

وقد صرحت منظمة الصحة العالمية فى تقاريرها أن فقر الدم الناجم عن عوز الحديد مشكلة مهمة من مشاكل الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط؛ حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث السكان في الإقليم مصابون بفقر الدم، والنساء الحوامل والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للخطر؛ فحوالي 50% من النساء الحوامل و 63% من الأطفال دون سن الخامسة لديهم فقر دم ناجم عن عوز الحديد.

 

 

كما إن البيانات الحديثة عن معدلات فقر الدم عند أطفال ما قبل المدرسة والنساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب لم تُظهِر أي تحسن في الحالة عمومًا.

 

لذا تتناول الندوة التى سيتم عقدها فى أكاديمية البحث العلمى الموضوعات التى ستقدم معلومات عن :

 

- الأنيميا فى مصر من واقع الدراسات البحثية مع د.سحر العقبى

 

- مساهمة برامج وزارة الصحة لرعاية الحوامل و الأطفال فى خفض معدلات الإصابة بالأنيميا مع قطاع الأمومة والطفولة بوزارة الصحة

 

- وزارة التموين ودورها فى مكافحة الأنيميا مع د.أحمد خورشيد

 

- التثقيف الغذائى وأهميته ف الحد من الإصابة بالأنيميا مع د.أشرف عبد العزيز

 

- الإتاحة الحيوية لعنصر الحديد فى الأغذية المختلفة مع د.سامح عوض

 

- الأنيميا فى إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالطفولة المبكرة مع د.حبيبة حسن واصف

 

 

 


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