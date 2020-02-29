هشام يكن: الزمالك حقق فوزًا مستحقًا.. والترجي ليس قويًا ..فيديو





وقال يكن في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد:"الزمالك استغل أخطاء الخصم، وحول الهزيمة لانتصار مستحق أمام الترجي، موضحًا أن بطل تونس يعاني دفاعيًا ولم يعد بالقوة التي ظهر عليها في المواسم الماضية في إفريقيا، والزمالك قادر على الصعود، وقادر على التسجيل في رادس، اللاعبين أصبحوا منسجمين مع بعضهم."





يذكر أن نادي الزمالك فاز على نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أكد هشام يكن، لاعب نادي الزمالك السابق، أن فريقه حقق انتصارًا مستحقًا أمس ، على نظيره الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.