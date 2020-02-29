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الصباغ: أردوغان فى حالة تأديب سياسى.. وعلى الجيش الليبى القضاء على اتباعه

السبت 29/فبراير/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور أشرف الصباغ الباحث فى الشأن الروسى، إنه على الجيش الوطني الليبي أن يبدأ بتوجيه ضربات، قاسية للجماعات الإرهابية التى يدعمها أردوغان على الاراضى الليبية، معقبا:" أردوغان يتعرض الآن إلى قص أظافر وذيوله وفى حالة من حالات التأديب السياسى والتاريخى".


وأضاف "الصباغ" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الاعلامى رامى رضوان، أن أردوغان حاليا فى أسوأ حالاته في الداخل بسبب المعارضة الشديدة التي يواجهها بسبب المشاكل الاقتصادية، وسياساته الخارجية.


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جاء ذلك تعليقا على إعلان حاكم هطاي، رحمي دوجان، ارتفاع عدد القتلى من المليشيات التركية في الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري على تمركزات الجيش التركي في محافظة إدلب، إلى 33 شخصًا. 

كان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.
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