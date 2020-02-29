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أخبار العالم

عٌمان: وقف البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة

السبت 29/فبراير/2020 - 02:29 ص
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميس رضا
أعلنت شرطة سلطنة عُمان أنه سيتم تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة.

وتأتى هذه الخطوة نظرًا للانتشار الذي تشهده دول العالم لفيروس كورونا الجديد (19-اCOVID) ما استدعى شرطة عمان السلطانية أن تنبه مواطنيها والأشقاء مواطني دول مجلس التعاون.

ويستثني من ذلك العمانيين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من السلطنة بالبطاقة المدنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السلطنة حاليا، ويرغبون العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة هويتهم المدنية.علمًا بأن القرار سيطبق بداية من اليوم السبت.

كما تؤكد شرطة سلطنة عمان، أن هذا القرار مؤقت ويخضع للتقييم المستمر. ورفعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى "مرتفع جدا".

.ووصلت حالة الإصابة فى الصين إلى 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرا إلى أن هذا "هو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر".

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص في حوالي 50 دولة بالفيروس حتى الآن، مع تأكيد وفاة نحو 2800 شخص.
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