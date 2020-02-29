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رياضة

وليد صلاح الدين: فرجاني ساسي الأفضل في مباراة الزمالك والترجي

السبت 29/فبراير/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق، عن فوز الزمالك على الترجي التونسي، اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور ربع نهائي البطولة الإفريقية.

وقال وليد صلاح الدين خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "فرجاني ساسي لاعب الزمالك أحد نجوم اللقاء اليوم، وتمريراته تقطع لأنها تكون دائمًا إلى الأمام، وهو يفعل ما كان يفعله حسام غالي، نسبة التمريرات تصل لـ100% صحيحة".

وتابع: "هو لاعب جيد جدًا ويمرر الكرات إلى الأمام مثل أليو ديانج في الأهلي حاليًا".

وأضاف: "الزمالك اليوم لعب على التفاصيل أمام الترجي، وترك المساحات لهم".

وأردف: "ثغرة الجبهة اليمنى في الزمالك، بسبب مراقبة حازم إمام لحمدو الهوني، وعندما يدخل لاعب الترجي للعمق يتعقبه ظهير الزمالك، المشكلة هنا كانت في التغطية وهذا ما لم يقم به أوناجم بالشكل الجيد".

وأتم: "رضوان جيد حكم المباراة صبر كثيرًا على لاعبي الترجي، وأكثر من لاعب كان يستحق الطرد، وشمس الزوادي مدافع الفريق التونسي كان يستحق أن يطرد 4 مرات على الأقل".
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