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محافظات

بمشاركة 1000 سيدة.. قومي المرأة بالمنيا يختتم أسبوع مصر أرض المحبة والسلام

السبت 29/فبراير/2020 - 01:31 ص
قومي المراة بالمنيا
قومي المراة بالمنيا يختتم اسبوع مصر ارض المحبة
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ايمن رياض
اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برئاسة الدكتورة رشا مهدى مقرر الفرع فاعليات أسبوع ( مصر أرض المحبة والسلام) فى 5 قرى  هى (البدرمان مركز ديرمواس - قرية تندة مركز ملوي -اطسا المحطة - اطسا البلد - بني محمد سلطان) بالتعاون مع مديريتى الشباب و الرياضة و الثقافة وبحضور الواعظات و المكرسات.

شارك في الأسبوع ما يزيد عن 1000 سيدة و فتاة فى كل قرية للتأكيد على قيم المحبة و السلام و التسامح  

تضمنت الفعاليات مباريات للفتيات وعروض مسرحية ومسابقات رسم لأطفال القرى وعروض الأراجوز و الرسم على وجوه الأطفال .

وقالت الدكتورة رشا مهدى ان فرع المجلس القومى بالمنيا يحرص على تأكيد قيم المواطنة بالاشتراك فى مبادرة (المواطنة وقبول الآخر ) على مستوى المحافظة بمشاركة العديد من الجهات، كما نفذ خلال يونيو الماضى فعاليات يوم المحبة والسلام فى 36 قرية.

شهد الفعاليات أعضاء المجلس خيرى فؤاد وأحمد ثابت والدكتور أسامة سمير  ونهى حشمت والدكتورة حنان كشك وسمية بهاء وجيهان رشيد والدكتورة عزة العربي وجيهان جميل ومارى هنرى واسلام فرغلى مقرر الفرع وايزيس محمود ممثلة للأمانة العامة بالمجلس.
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